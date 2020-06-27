Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с ...
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная / В России

В суде Гааги представили очередное «доказательство» запуска ракеты ЗРК «Бук»

27 июня 2020, 20:25  •  165 • В России

На судебном процессе по делу о крушении Боинга рейса МН17 в июле 2014-го в небе над Донбассом сторона обвинения представила, как написали многие СМИ доказательство запуска ракеты ЗРК «Бук» ополченцами. Им стала запись телефонных переговоров подозреваемых Леонида Харченко и Сергея Дубинского.

Якобы Дубинский звонил еще одному подозреваемому Олегу Пулатову и спросил о запуске ракеты. И будто бы Пулатов ответил ему что это «Бук» сбил «Сушку». Приняв это «доказательство, представленное украинской прокуратурой, суд лишь еще раз докажет фарсовый характер процесса. Поскольку по всем юридическим канонам запись, представленная Киевом не может являться доказательством.

Независимая экспертиза, проведенная силами специалистов и экспертов Малайзии, показала, что на пленке с записью разговоров присутствует несколько склеек. То есть это в лучшем случае отредактированная запись, а, вполне вероятно, просто сведенная воедино компиляция совершенно разных разговоров. В которых нетрудно из той же «Буковины» (регион Западной Украины) сделать «Бук» (ЗРК). К аналогичным результатам о подделке записей пришел и немецкий эксперт Норман Риттер, насчитавший 9 склеек в этой записи. Примечательно, что все эти выводы о склейках и редактуре, а то и компиляции записи были широко известны еще до начал судебного процесса, но суд эту информацию проигнорировал.

Точно также, как не стал суд и разбирать причины, по которым Украине не закрыла небо (или хотя бы несколько эшелонов или маршрутов МВЛ) для гражданских воздушных судов, а также интересоваться судьбой и показаниями гражданской авиадиспетчера, девушки, пропавшей через некоторое время после крушения злополучного «Боинга». Процесс с самого начала принял исключительно обвинительный характер, в котором ни о какой состязательности сторон не идет речи, а итоги судебного «следствия» будут подогнаны под уже известный результат. Который и требуется судьям даже не доказать, а просто резюмировать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



165
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 11:25
Американская газета обвинила Россию в том, чем США занимались 10 лет
27 июня 2020, 14:25
За «неправильный» ответ о принадлежности Крыма на Украине предлагают сажать
27 июня 2020, 02:25
Не о вечной власти мечтает наше начальство, а о шезлонге
27 июня 2020, 10:25
Дмитрий Харатьян: «В последние двадцать лет страна живет лучше, чем когда-либо»
27 июня 2020, 09:25
Путин вспомнил свой выпускной
27 июня 2020, 16:25
Саакашвили диагностировал «отсутствие на Украине государства»
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 07:00
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.