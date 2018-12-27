«В стране творится беспредел»: МИД России потребовал от Украины прекратить правовой произвол в отношении Вышинского

Херсонский городской суд принял решение продлить арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 27 января 2019 года. Адвокаты журналиста заявили о намерении обжаловать это решение. В российском МИД потребовали от киевских властей прекратить правовой произвол в отношении Вышинского, который с середины мая находится в заключении по сфабрикованному обвинению в госизмене. Эксперты отмечают, что ситуация со свободой слова на Украине становится катастрофической, однако при нынешних властях обстановка вряд ли изменится.

В российском МИД потребовали прекратить правовой произвол в отношении главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который с середины мая 2018 года находится в заключении. В четверг, 27 декабря, Херсонский городской суд принял решение о продлении ареста на месяц — до 27 января 2019 года.

«В очередной раз подчёркиваем, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ», — заявили в МИД.

«Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения. Призываем профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Адвокаты руководителя РИА Новости Украина уже заявили о намерении обжаловать решение херсонского суда, поскольку ходатайство защиты отпустить Вышинского под личное поручительство адвоката Андрея Доманского было отклонено.

«Мы, безусловно, будем обжаловать решение», — цитирует ТАСС юриста Игоря Мокина, который отметил, что апелляция будет подана в ближайшее время.

Добавим, что изначально сторона обвинения настаивала на продлении срока содержания Вышинского под стражей на 50 суток (до 16 февраля). Прокурор мотивировал это тем, что имеющий двойное гражданство журналист «может скрыться от следствия».

Обвинитель также сообщил, что всё ещё не завершены некоторые экспертизы по делу главы портала «РИА Новости Украина», в частности судебно-лингвистический разбор текстов, размещённых на сайте этого издания.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая в Киеве, после чего ему были предъявлены обвинения в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины. По словам самого журналиста, его задержание было спланировано и организовано на высшем государственном уровне.

«Всё было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике: «по-быстрому» ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают», — заявил Вышинский в ноябре.

В интервью порталу «Украина.ру» он назвал все обвинения в свой адрес абсурдными, а факты — подобранными манипулятивно.

«Выводы лживы и лежат точно не в области права... При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается», — сказал Вышинский.

«Оруэлл, реализуемый в отдельно взятой стране»

Действия украинских властей в отношении главы портала «РИА Новости Украина» неоднократно критиковали представители как российского, так и западного журналистского сообщества, а также ОБСЕ и дипломаты ряда стран, включая Германию и Португалию.

При этом в российском МИД выражали надежду, что международные партнёры не на словах, а на деле продемонстрируют свою приверженность демократическим ценностям и свободной печати, потребовав от Киева прекратить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского.

По словам экономиста и политолога Александра Дудчака, ситуация со свободой слова и правами человека на Украине становится не просто печальной, а катастрофической.

«В стране творится такой беспредел, что об этом начинают говорить уже и западные партнёры», — заявил эксперт.

«То, что происходит с журналистами, — ужас. Демократия на Украине находится на уровне Германии 1943 года. Эти люди говорили про какое-то достоинство и свободу слова, они считают, что у них пик демократии. Это абсурд. Оруэлл, реализуемый в отдельно взятой стране», — отметил он.

При этом собеседник RT усомнился в том, что на Украине что-то изменится в ближайшее время, по крайней мере до смены власти в Киеве. Политолог подчеркнул, что ситуацию с Кириллом Вышинским невозможно описать с точки зрения здравого смысла и логики, поскольку журналист находится в заключении просто за то, что выполнял свои прямые обязанности.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что большая часть киевской элиты ещё до госпереворота сознательно работала на развал хороших отношений с Россией и это финансировалось Западом.

«Всех, кто с этим не соглашался ждала судьба Бузины или Вышинского, если они оставались на Украине. Сегодня все, кто не согласен с режимом, находятся в заключении. Вышинский держится в заложниках, пока украинскому режиму это нужно. Так происходит с каждым, кто пытается помешать западному проекту на Украине», — заявил RT Брутер.

На этом фоне ситуация с нарушениями свободы слова на Украине всё чаще привлекает внимание Запада. На днях австрийский журналист Кристиан Вершутц распространил обращение, в котором рассказал, что ему угрожают украинские националисты и что он опасается за свою жизнь. В четверг по этому поводу высказалась глава австрийского МИД Карин Кнайсль, назвавшая недопустимым усиливающееся притеснение свободы прессы на Украине.