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«В стране царит русофобская истерия»: в Кремле назвали условия для снятия ограничений в отношении Грузии

24 июня 2019, 18:54  •  45 • В России
Ограничительные меры России против Грузии будут сняты, когда обстановка в стране вернётся в «нерусофобское русло». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация «имеет тенденцию к усугублению». Ранее Москва приостановила авиаперелёты в Грузию в связи с беспорядками в Тбилиси. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, устроенные ультранационалистами антироссийские протесты стали следствием политики Запада.
 
© Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости
 

Отмена ограничений на полёты авиакомпаний России в Грузию произойдёт, когда ситуация в стране перестанет носить антироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы из опубликованных документов видели, что чёткий срок там не фиксируется. Речь идёт просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения», — сказал он.

При этом, как отметил Песков, на данный момент ситуация в Грузии «имеет тенденцию к усугублению» и носит признаки внутриполитического кризиса.

«В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами», — добавил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идёт не о санкциях, а о временных ограничениях в туристической области, связанных с безопасностью россиян.

«Мы говорим о том, что это вынужденное ограничение. Россия никоим образом не собирается уподобляться в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными. В данном случае речь идёт не о санкциях, а об ограничениях на полёты и о временных ограничениях», — сказал представитель Кремля.

При этом отвечая на вопрос, возможен ли ввод новых ограничений против Грузии в случае ухудшения ситуации, Песков отметил, что о существовании таких планов ему пока неизвестно.

Ситуацию в Грузии прокомментировал и глава МИД России Сергей Лавров. Во время встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций министр заявил, что происходящие в стране антироссийские беспорядки — последствие политики западных стран.

«Ещё один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, — это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — сказал Лавров.

Протесты и уступки властей

Роспотребнадзор сообщил, что поставляемый в Россию грузинский алкоголь имеет тенденцию к ухудшению качества. В связи с этим ведомство принято решение усилить контроль за этой продукцией.

Журналисты уточнили у Пескова, можно ли расценивать решение Роспотребнадзора как последствие происходящих в Грузии антироссийских выступлений.

«Это не имеет отношения. Роспотребнадзор выполняет свои функции, проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — сказал он.

Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Правовой акт начнёт действовать с 8 июля. Позже Минтрнанс внёс в список авиакомпаний, на которые распространяется запрет, грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Это стало ответом на начавшиеся 20 июня в Грузии массовые антироссийские протесты оппозиции и радикалов. Поводом стало то, что в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия её председатель, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, сидел в кресле спикера грузинского парламента. По словам самого парламентария, это было предусмотрено протоколом.

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Протесты переросли в попытки штурма здания парламента, произошли столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали около 240 человек, свыше 300 задержаны. Среди пострадавших более 30 журналистов, в числе которых продюсер видеоагентства Ruptly — его госпитализировали после ранения резиновой пулей в спину.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий сотрудниками, участвовавшими в разгоне митингов.

Сами протестующие обвиняют Россию в «оккупации» страны. Кроме того, совершаются нападения на российских журналистов: 22 июня съёмочную группу «Россия 24» атаковали националисты, однако после появления полиции они ретировались.

Демонстрации продолжаются уже несколько дней. Власти страны намерены пойти на частичные уступки и провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером для политических партий. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Политическое объединение «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — приводит его слова ТАСС.

По действующему сейчас законодательству из 150 депутатов только 77 избираются по пропорциональной системе, в то время как остальные 73 — по мажоритарной. Планировалось, что полный переход к пропорциональной системе будет произведён только к 2024 году.

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