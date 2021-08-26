В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times

Блогер Алексей Навальный излил душу американскому изданию The New York Times, которое взяло интервью у "самого знаменитого русского заключённого". Он рассказал, как выживает в стране "кровавого режима".

Очень многие мысли Навального ожидаемо крутились вокруг президента России Владимира Путина, которого он объявил своим личным врагом. В частности, он отметил, что государственные СМИ России преподнесли встречу Путина и президента США Джо Байдена как победу Кремля (примечательно, что западные СМИ преподносили эту встречу точно так же).

Журналисты NYT спросили, какие бы санкции Навальный хотел бы ввести против России, на что тот ответил: такие, которые ударили бы по окружению Путина.

Блогер считает, что "режим Путина - это историческая случайность, а не закономерность". Он выразил уверенность, что в конечном счёте Россия "пойдёт по демократическому пути европейского развития". В чём именно выражается этот европейский путь и какая страна является примером для подражания, Навальный пояснять не стал.

Примечательно, что в последнее время демократичность США и Европы стала всё чаще подвергаться сомнению даже на Западе, чему способствует полицейский произвол и откровенно авторитарные шаги. К примеру, испанский рэпер Пабло Асель получил тюремный срок за трек, в котором "оправдывает терроризм и оскорбляет корону".