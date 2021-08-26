Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times

26 августа 2021, 02:10  •  54 • Политика
Блогер Алексей Навальный излил душу американскому изданию The New York Times, которое взяло интервью у "самого знаменитого русского заключённого". Он рассказал, как выживает в стране "кровавого режима".
Очень многие мысли Навального ожидаемо крутились вокруг президента России Владимира Путина, которого он объявил своим личным врагом. В частности, он отметил, что государственные СМИ России преподнесли встречу Путина и президента США Джо Байдена как победу Кремля (примечательно, что западные СМИ преподносили эту встречу точно так же).
Журналисты NYT спросили, какие бы санкции Навальный хотел бы ввести против России, на что тот ответил: такие, которые ударили бы по окружению Путина.
Блогер считает, что "режим Путина - это историческая случайность, а не закономерность". Он выразил уверенность, что в конечном счёте Россия "пойдёт по демократическому пути европейского развития". В чём именно выражается этот европейский путь и какая страна является примером для подражания, Навальный пояснять не стал.
Примечательно, что в последнее время демократичность США и Европы стала всё чаще подвергаться сомнению даже на Западе, чему способствует полицейский произвол и откровенно авторитарные шаги. К примеру, испанский рэпер Пабло Асель получил тюремный срок за трек, в котором "оправдывает терроризм и оскорбляет корону".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





54
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 22:30
"Надоели попрошайки": французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
25 августа 2021, 22:30
Захарова обрушилась с критикой на CNN из-за материала о России
25 августа 2021, 22:30
Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
25 августа 2021, 23:20
«Cверхперспективная машина»: какими возможностями обладает российский зенитный компле...
25 августа 2021, 22:30
Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.