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В стране появился еще один генерал армии

22 февраля 2019, 22:39  •  127 • В России

9 мая этого года парадом Победы на Красной площади будет командовать уже не генерал-полковник, главком Сухопутных войск Олег Салюков. А генерал армии Салюков.

Указ президента о присвоении этого высокого звания опубликован 22 февраля. Таким образом, в Российской армии стало 5 действующих высших офицеров с таким званием - это министр обороны Шойгу, его замы - Булгаков и Попов, а также начальник Генштаба Герасимов. Плюс - Салюков. Он стал главнокомандующим Сухопутными войсками в мае 2014-го.

Кроме этого, в России есть еще 4 действующих генерала армии в других силовых ведомствах - это директор ФСБ Бортников, его первый зам Смирнов, глава Погранслужбы Кулишов и глава Росгвардии Золотов.

Выше генерала армии по званию только маршалы и генералиссимусы, но таких в сегодняшних Вооруженных силах России нет.

А из ныне здравствующих военачальников в отставке остались лишь два человека с таким званием. Это предпоследний министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов (ему 94 года) и последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников (77 лет).

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