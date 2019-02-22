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В стране появился еще один генерал армии
22 февраля 2019, 22:39 • 127 • В России
9 мая этого года парадом Победы на Красной площади будет командовать уже не генерал-полковник, главком Сухопутных войск Олег Салюков. А генерал армии Салюков.
Указ президента о присвоении этого высокого звания опубликован 22 февраля. Таким образом, в Российской армии стало 5 действующих высших офицеров с таким званием - это министр обороны Шойгу, его замы - Булгаков и Попов, а также начальник Генштаба Герасимов. Плюс - Салюков. Он стал главнокомандующим Сухопутными войсками в мае 2014-го.
Кроме этого, в России есть еще 4 действующих генерала армии в других силовых ведомствах - это директор ФСБ Бортников, его первый зам Смирнов, глава Погранслужбы Кулишов и глава Росгвардии Золотов.
Выше генерала армии по званию только маршалы и генералиссимусы, но таких в сегодняшних Вооруженных силах России нет.
А из ныне здравствующих военачальников в отставке остались лишь два человека с таким званием. Это предпоследний министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов (ему 94 года) и последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников (77 лет).
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