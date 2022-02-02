В стране невыученных уроков: британская Псаки завалила экзамен

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в очередной раз попала впросак. Сперва она собралась оказать военную помощь прибалтам через Чёрное море. Но не найдя морского прохода в Балтику, ушла на самоизоляцию. Чем крепко подвела трёх мощных мужей: Владимира Зеленского, Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. Они собрались в Киеве, чтобы заключить военный союз "УПА", но не смогли без заболевшей Лиз.

"Первый Русский" уже писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высмеяла Лиз Трасс, заявившей "о поддержке балтийским союзникам через Чёрное море". "Страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Чёрного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал", – написала Захарова. И продолжила, намекая на предыдущий перл Лиз о "монгольских и татарских нашествиях на Украину": "Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии … Вопрос всё рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайкли» образованием?" Захарова резюмировала: если кого-то и нужно от чего-то спасать, то мир "от глупости и необразованности англосаксонских политиков".

Остроумные подписчики ТГ-канала Марии Захаровой "развили" тему:

Тут главное - не столкнуться с 6-м флотом США, отправленным Псаки для давления на Беларусь.

Действительно, Лиз Трасс подобными высказываниями сильно напоминает непревзойдённую заокеанскую "звезду" Дженнифер Псаки. А со временем, наверное, сможет и завоевать первенство в международном "псакинге". Для тех же кто смотрел прекрасный советский мультфильм "В стране невыученных уроков" впору вспомнить о приключениях нерадивого школьника Вити Перестукина.

Беда только, что подобные персонажи занимают столь высокие посты в странах, претендующих на лидерство в мировой политике. Невежество в этом случае не столько смешит, сколь пугает. Впрочем, та же самая Трасс нежданно оказалась ключевым персонажем в фиаско нового военного блока между Великобританией, Польшей и Украиной.

Выступая в Австралии 21 января, Лиз Трасс заявила о некоем новом европейском "треугольнике":

Мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной"

Обрадованный Зеленский начал направо и налево заявлять о готовящейся оси "Лондон-Варшава-Киев", создаваемом по инициативе Бориса Джонсона. И вот, во вторник все три союзника встретились в Киеве. И умеренно повеселили публику – согласно своим амплуа. Юмор начался с самого начала. Когда сияющий комик Зеленский встречал лохматого, озабоченного домашней обструкцией комика Джонсона у входа в Мариинский дворец – к последнему подбежала помощница и, ни слова не говоря вырвала у него из рук толстую красную папку. В следующем действии двое прибывших актёров многословно распинались на тему моральной поддержки Украины в войне с Россией до последнего украинца и готовности снабдить украинцев для этого почти новыми "парабеллумами".

Однако, когда разыгравшийся Зеленский заявил о новом могучем военном союзе, в котором Украина объединит Атлантику, Балтику и Черноморский регион в непобедимый антироссийский "кулак", в комедии произошла забавная кульминация в стиле "рояль в кустах". Последним оказался талантливый артист Дмитрий Кулеба, который вышел из-за кулис и, поблескивая очками, дезавуировал слова собственного президента. Глава иностранных дел Украины объявил, что создание "оси" откладывается: его коллега в Британии заболела ковидом и ушла на самоизоляцию. То есть без главной комедийной актрисы – мисс Трасс, сложить блок, который остроумцы уже прозвали "УПА"( Украина-Польша-Англия) никак не получается. Стратегическая инициатива переносится на неопределённый срок В общем, "кина на будет – кинщик спился".

Засим, актёры откланялись и разошлись, оставив публику в недоумении: а что это было?

Впрочем, политическим цирком и полит-театром в духе Беккета и Кафки сегодня уже никого не удивишь – клоунада стала приметой новейшего времени. Клоунада, увы, уже давно не смешная – со зловещими обертонами. Её провидел гениальный Николай Заболоцкий, описав в своём стихотворении "Меркнут знаки зодиака":

Все смешалось в общем танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы.

Уставшие от этого бедлама зрители ждут сторожа, который разгонит заигравшихся актёров и закроет театр на санобработку.