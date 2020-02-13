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В странах ЕС высказались о своей позиции на случай войны между США и Россией

13 февраля 2020, 22:09  •  117 • Аналитика

Непрекращающееся и даже все более нарастающее противостояние Вашингтона и Москвы заставляет большинство стран мира выбирать – на чьей стороне им быть в случае конфликта. Не исключением, естественно, являются и государства Европейского Союза. Казалось бы – ответ однозначен, ведь большинство из них связаны с Соединенными Штатами, как минимум, членством в блоке НАТО. Однако, практика показывает, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд.


Опрос по данной теме, проведенный в конце прошлого года организацией Pew Research Center, выдал вполне ожидаемые результаты: в среднем в Старом Свете примерно 60% жителей считают хорошие отношения с заокеанскими партнерами важнее и перспективнее, чем добрососедство с Россией. Причем, если верить авторам исследования, то чем западнее страна, тем более проамерикански настроены ее жители - в Великобритании и Нидерландах таковых около 80%. В Центральной и Восточной Европе ситуация меняется. В Болгарии, Словакии, Венгрии и даже Польше, как минимум половина, а то и большее количество опрошенных заявили, что взаимопонимание и партнерство как с Вашингтоном, так и с Москвой необходимы одинаково. В Чехии, Греции, Италии и Литве людей с таким мнением немного меньше – в среднем примерно 40%.



Впрочем, гораздо больший интерес представляет исследование, проведенное другой организацией - European Council on Foreign Relations - и приуроченное к 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна пройти в Германии с 14 по 16 февраля. Судя по названию представленного для участников этого мероприятия доклада: «Westlessness» (менее западный или, скорее даже – уменьшение западности), результаты опроса стали неожиданностью для самих его организаторов. Не менее 70% его участников из 8 стран Европейского Союза высказались чётко и однозначно: в случае военного конфликта США и России Европе следует соблюдать нейтралитет и политику невмешательства. И это – даже в том случае, если дело дойдет до войны между державами. При этом как-то упущено из виду, что если дело дойдёт до реальной войны между США и Россией, то вряд ли Европа как таковая продолжит своё существование... Да и вообще, европейцы, судя по опросу, как-то слабо себе представляют, что такое война между ядерными державами.

Относительно же мирной жизни мнения многих респондентов, приводимые авторами соответствующего доклада, еще более «крамольны». Все большее количество не только рядовых граждан Старого Света, но и его политиков склонны считать, что любая конфронтация с РФ однозначно не пойдет им на пользу. Многие уверены – продолжение политики разрыва экономических связей с Россией лишь оттолкнет ее от Европы и приведет прямиком в «объятия» Китая, которого там побаиваются куда больше. Именно в связи с этим опрашиваемые не стеснялись открыто высказывать смысли о необходимости скорейшего снятия с нашей страны наложенных на нее, опять-таки, с подачи США санкций. «Русские исправно поставляли нам газ и нефть даже в годы «Холодной войны», почему мы должны отказываться от их энергоносителей сейчас?» - примерно таким образом мотивируют свою точку зрения сторонники скорейшего восстановления сотрудничества с нашей страной.

Что ж, отрадно констатировать, что проводимая Вашингтоном политика по вбиванию клиньев между Россией и ее европейскими соседями не дала тех результатов, на которые рассчитывали ее инициаторы. Отношение настороженное, но прагматика местами всё же просматривается. В связи с этим стоит упомянуть слова, сказанные совсем недавно высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Борелем. Он заявил, что Евросоюз должен «усилить свою роль в качестве самостоятельного геополитического игрока», а не идти на поводу чужой воли и чужих интересов. Очень удачное высказывание – применительно к изложенному выше вопросу.
Александр Харалужный

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