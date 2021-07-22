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В странах Балтии ищут кандидата на пост генсека НАТО

22 июля 2021, 13:20  •  50 • В мире
«Даля Грибаускайте на посту генсека НАТО доведёт до Третьей мировой»
«Союзники по НАТО прочёсывают свои ряды – в поисках преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, экс-премьер-министра Норвегии, занимавшего высший гражданский пост с октября 2014 года. Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или в начале лета следующего года. Однако многие настаивают – альянсу пришла пора назначить первую женщину на высшую гражданскую должность. Другие говорят, что, учитывая продолжающееся противостояние с Россией, выбор восточноевропейского государства станет важным сигналом для Москвы»,
– пишет американское издание Politico.
Таким образом в списке потенциальных кандидатов оказались бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В Литве такую перспективу встретили с одобрением и решили, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы Даля Грибаускайте возглавила НАТО, что стало бы «огромным завоеванием Литвы».
«Чем больше литовских фамилий мы слышим в подобных контекстах, тем лучше будет для Литвы. Уже не говоря о том, что, если бы экс-президент Даля Грибаускайте заняла такую позицию, это было бы огромным завоеванием Литвы, и все ведомства в Литве заинтересованы, должны прилагать усилия к тому, чтобы такое предложение было реализовано»,
– заявил старший советник президента Литвы по внутренней политике Повилас Мачюлис в интервью радиостанции Ziniu radijas.
В Эстонии же новость раскритиковали, назвав своего президента Керсти Кальюлайд «слишком слабой кандидатурой» на пост генсека Альянса.
«НАТО нуждается в таком генеральном секретаре, который действительно понимает порядок в международной безопасности. А Керсти Кальюлайд не понимает этого. Она ничего не смогла возразить, когда правительство во главе с Каей Каллас решило сократить расходы на оборону»,
– припомнил депутат Европарламента от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон.
А политолог, глава Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович уверен – обе кандидатуры плохие, причём только потому, что представляют страны Балтии, цель в жизни у которых одна – бороться с Россией, при этом не отвечая за свои слова.
«Делать генсеком НАТО выходца из Прибалтики – это угроза не просто конфликта, а неуправляемого конфликта с Россией. Даля Грибаускайте на посту генсека НАТО доведёт до Третьей мировой»,
– считает политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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