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В столкновениях с протестующими у Рады пострадали 10 полицейских
27 февраля 2018, 14:09 • 113 • Украина
В ходе столкновений протестующих и полицейских у здания Верховной рады в Киеве пострадали восемь правоохранителей. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
globallookpress.com © twitter.com/cxemu
«В столкновениях пострадали уже восемь сотрудников полиции. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. Девять человек мы задержали», — сказал Крищенко.
Он добавил, что в полиции будут принимать юридическое решение и оценивать действия участников столкновений.
При этом советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что число пострадавших под Радой полицейских возросло до десяти.
«Результат нападения на Верховную раду: пострадали десять правоохранителей», — написал он в своём Facebook.
Ранее сообщалось, что в ходе акции сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Рады пострадали двое полицейских.
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