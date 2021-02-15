В столкновении между Лондоном и Брюсселем победит Пекин

Северная Ирландия остаётся горячей зоной

В торгово-экономической войне между континентом и Британскими островами уже недолго ждать обоюдных санкций. Оппозицию континентальной Европе укрепил управляющий Bank of England Эндрю Бейли (Andrew Bailey), заявивший, что «положение, при котором Евросоюз диктует и определяет правила и стандарты для Великобритании, существовать не может». Бейли, встретившись в Лондоне с руководителями крупнейших финансовых организаций, выразил большую озабоченность непонятными ожиданиями ЕС в отношении Великобритании.

Несмотря на то, что в результате выхода Британии из единого рынка Евросоюза многим компаниям пришлось перенести свои офисы из Лондона во Франкфурт-на-Майне или Париж, Лондон остаётся главным финансовым центром Европы, дающим в британскую казну больше 10 процентов налоговых доходов.

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Соглашение между Великобританией и ЕС (европейцы ещё не ратифицировали документ) вступило в силу 1 января, но оно не включает финансовые услуги. И это означает, что Лондон теперь не может предлагать такие услуги на территории Европейского союза, поскольку Брюссель отказался от взаимного признания британского законодательства о финансовых услугах.

Проще говоря, Еврокомиссия решила продавить законодательство ЕС в финансовой сфере. Брюссельские чиновники оставили за собой право решать, эквивалентны ли британские нормы нормам ЕС. При этом ещё не решены проблемы взаимного признания профессиональной квалификации, трансграничного исполнения судебных решений по гражданским и коммерческим спорам, выяснения условий пересечения границы в бизнес-поездках – всё это пока за бортом торопливо подписанного соглашения о Brexit.

Горячей зоной остаётся Северная Ирландия. Она стала частью таможенной территории Великобритании, но должна всенепременно сохранять прозрачной границу с Республикой Ирландия, входящей в Евросоюз. В Брюсселе взорвали бомбу, заявив, что готовятся ввести частичный таможенный контроль на границе между Ирландией и Северной Ирландией, чтобы не пускать в Британию вакцину от ковида компании AstraZeneca. Возмутились этим сразу три столицы: Лондон, Белфаст и Дублин. Решение было отменено, но стремление Брюсселя доминировать симптоматично.

В Еврокомиссию поступило письмо с предложением продлить до конца 2022 года бестаможенный режим ввоза из Британии в Северную Ирландию продовольствия, отправляемого торговыми сетями, медикаментов и частных посылок. Этот бестаможенный режим с 1 апреля должен быть отменён, а затем ЕС хочет начать полную проверку грузов, для ввоза которых на таможенную территорию Евросоюза потребуется куча бумаг от еврочиновников – различные справки, сертификаты, таможенные декларации.

Через день в Лондон пришёл полный отказ Евросоюза по поводу большинства предложений упростить торговлю с Северной Ирландией в отношении мясных продуктов, медицинских товаров, посылок и экспресс-услуг. Евросоюз отказался не только продлить до 1 января 2023 года время для урегулирования проблем британских супермаркетов с поставщиками, но и устранить препятствия между Британией и Северной Ирландией для транспортировки семенного картофеля, других растений и продуктов и домашних животных, которым теперь требуется европейский сертификат. На войне как на войне...

Британский экспорт в Евросоюз в январе упал на 68 процентов. Бизнес несёт потери от нового таможенного регулирования и введения медицинских сертификатов на продукцию, которая ещё два месяца назад свободно ввозилась в Евросоюз. А Брюссель, до сих пор не ратифицировавший соглашение о выходе Великобритании из ЕС, просит ещё два месяца подумать. В такой ситуации Лондон готов повернуться в любую сторону, где возможно облегчение ситуации.

Сайт британского правительства сообщает, что министр международной торговли Великобритании Элизабет Трасс (Liz Truss) официально обратилась к своим коллегам в Японии и Новой Зеландии с предложением присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному транстихоокеанскому партнерству (CPTPP), куда входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Всё вместе это полмиллиарда населения и 13 процентов мирового ВВП – Британия может добавить сюда свои 3 процента. Британская торговля с этими странами росла по 8 процентов в год и дала Лондону в прошлом году 111 миллиардов фунтов.

95 процентов тарифов на продажу товаров среди членов CPTPP отменены. Всё бы хорошо, но объём торговли Великобритании со странами СРТРР в 6 раз меньше того, что она зарабатывает на торговле с Евросоюзом.

При этом на европейском поле активен Пекин. Только что закончился саммит лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в формате видеоконференции. На нём 17 странам ЦВЕ было сделано предложение, которое больше никто сделать бы не смог. Если в 2020 году объём торговли КНР с этими странами достиг 103,45 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4 процента, то Пекин предложил в ближайшие 5 лет поднять импорт товаров из стран Центральной и Восточной Европы до 170 миллиардов долларов, увеличив объём двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией на 50 процентов...

Если британцы первыми из стран с западным менталитетом поймут, что неизбежным следствием тех изменений, которые привнёс в европейскую политику и торговлю Brexit, станет торжествующая Поднебесная, Брюсселю придётся очень скоро ласково улыбаться Лондону.