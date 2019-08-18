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В столице Монголии закрывают все интернет-кафе
18 августа 2019, 15:24 • 138 • Политика
Это уже вызвало панику среди монгольских поклонников киберспорта
Автор:
Лебедев Максим
Мэр Улан-Батора принял решение запретить все интернет-кафе в городе. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщают монгольские поклонники и геймеры.
В настоящее время в столице Монголии Улан-Баторе проживает приблизительно половина населения страны, около полутора миллионов человек. Примерно 80 процентов геймеров играют в столичных интернет-кафе, поскольку у них нет своих оборудованных помещений.
По сообщению геймеров, столь недальновидное решение столичного мэра разрушит весь монгольский киберспорт. Но говорить об этом с властями бесполезно, поскольку власти не понимают, что это такое в принципе, и считают интернет-кафе бесполезным времяпровождением.
А может, мэр Улан-Батора не так уж и не прав?
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