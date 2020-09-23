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В столице Латвии начались военные учения

23 сентября 2020, 19:15  •  32 • В мире
Шумовые гранаты, военная техника и имитация взрывов – Рига стала полигоном для военных Латвии и НАТО
В столице Латвии в понедельник, 21 сентября, начались военные учения Namejs 2020, которые будут продолжаться всю неделю – рижанам придётся смириться с военными возле их домов и с военной техникой на улицах города.
Повезло не только жителям столицы: учения будут проходить и на улицах Юрмалы, Саласпилса, Баббите, Олайне и ещё десяти городов Латвии.
«В рамках обучения солдаты 1-й Рижской бригады Национальной гвардии будут патрулировать, устраивать укрытия, патрульные базы и блокпосты, а также выполнять другие учебные задания. В этом году учения будут дополнены внеплановой проверкой боевой готовности, в ходе которой будет проверена способность бригады мобилизовать необходимые человеческие ресурсы для потенциальных кризисных ситуаций. Уже 20 сентября в страну прибыла боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, чтобы отработать взаимодействие и совместимость частей»,
– говорится в сообщении пресс-службы Вооружённых сил Латвии.
С 22 сентября учения перешли в активную фазу, причём «максимально приближённую к реальной обстановке», что означает проведение учений на улицах городов. Разрешение на проведение военных учений в городах было получено от местных органов власти, а цель у таких учений – «укрепить военно-гражданское сотрудничество».
Задействуют в учениях и рижских медиков: на случай возникновения непредвиденных ситуаций они должны научиться действовать согласованно. Для этого выделен один день и две передвижные палатки, хватит ли этого для обучения всего столичного медперсонала – вопрос риторический.
Жителей столицы и ещё четырнадцати городов Латвии любезно предупреждают: учения будут проводиться и днём, и ночью. По дорогам будет перемещаться военная техника как латышская, так и союзников, над городами будут летать самолёты и вертолёты. А во время учений военные используют учебные боеприпасы и боевые симуляторы. Всё это не угрожает жизни и здоровью горожан, но определённо создаст некие неудобства, вызванные звуками выстрелов и взрывов снарядов. За что министерство обороны заранее приносит свои извинения, подчёркивая, что учения тщательно спланированы и никаких неожиданностей быть не может.
Военный эксперт Латвии Юрий Мелконов называет всё это сомнительной затеей, целесообразность которой под большим вопросом.
«Проводить учения в Риге, большом старинном городе с развитой инфраструктурой – это неправильно. Это ничего не даст вооружённым силам и будет иметь отрицательный эффект по всем направлениям. Надо сказать, что у вооружённых сил есть целый городок, Скрунда, вот, пожалуйста, там бегайте, прыгайте по лестницам, а привезти сотни солдат в города и проводить там учения – это не разумно»,
– уверен эксперт.
Как оказалось, причина проведения военных учений в городах есть – финансовая. Военным запретили проводить учения в лесах до тех пор, пока они не застрахуют возможные убытки. Остались города.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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