В столице Казахстана состоялся крупный международный форум «Лидерство. Стабильность. Прогресс»

Прошедшая в Нур-Султане международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» стала одним из ключевых мероприятий в юбилейной программе, посвящённой празднованию 30-летия Независимости Казахстана.

Известные политики, государственные и общественные деятели, парламентарии, учёные и эксперты из разных стран мира собрались в «Назарбаев-центре», чтобы обсудить успешный опыт государственного строительства независимого Казахстана и оценить достижения республики за три десятилетия.

Открывая форум, председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин отметил, что вынесенные в название конференции слова «лидерство, стабильность и прогресс» – это главные понятия, которые лежат в основе становления, развития и укрепления Независимого Казахстана. Он напомнил, что 30 лет назад на карте мира не было такой страны, республика была всего лишь осколком советской империи – у Казахстана тогда не было собственной экономики, внешней политики, были разорваны все хозяйственные, технологические, интеграционные связи. Но у казахстанцев была вера в своё светлое будущее, которую вселил в народ первый президент – Нурсултан Назарбаев. Лидерство Нурсултана Абишевича, по словам парламентария, обеспечило на заре Независимости социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, а затем стало основой прогресса и динамичного развития Казахстана до настоящего времени.

«Вопреки пессимистическим прогнозам, наш народ сумел построить сильное процветающее государство, пользующееся заслуженным уважением во всём мире. Главными нашими ценностями стали национальное единство и стремление к лучшему будущему. Стабильно функционирующие государственные институты, эффективное осуществление внутренней и внешней политики – всё это стало крепким фундаментом для успешного развития сегодняшнего Казахстана», – заявил Нурлан Нигматулин, добавив, что это также позволило решить конституционно, в правовом поле, все вопросы с переходом президентских полномочий к нынешнему президенту – Касым-Жомарту Токаеву.

Говоря о сегодняшнем развитии страны, спикер акцентировал внимание на том, что нынешний глава государства, продолжая стратегический курс первого президента, реализует масштабные реформы, направленные на модернизацию всех сфер жизни казахстанского общества.

«Современный Казахстан, опираясь на успехи и достижения 30-ти лет своего прогресса, главными целями четвёртого десятилетия видит сильное государство и конкурентоспособную нацию. Для этого мы продолжим проводить начатые по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформируем качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени», – подвёл итог своему выступлению Нурлан Нигматулин.

«Региональный и глобальный лидер»

В свою очередь, первый заместитель председателя российской Госдумы Александр Жуков также отдал должное роли и значимости Нурсултана Назарбаева в укреплении многосторонних дружеских связей и стратегического партнёрства с Россией. Во многом его заслуга, считает российский политик, в том, что всего за 30 лет страна смогла обрести суверенитет и независимость, социально-политическую стабильность, экономическую устойчивость, а также стать авторитетным, уважаемым членом международного сообщества.

«Хочу подчеркнуть, что мы приветствуем успехи казахстанских друзей. Продолжаем оставаться твёрдо приверженными линии на укрепление и развитие союзнических отношений, углубление стратегического партнёрства и интеграционных связей с Казахстаном», – добавил вице-спикер Госдумы.

Дав высокую оценку российско-казахстанскому сотрудничеству, Жуков назвал Казахстан «одним из локомотивов интеграционных процессов в Евразии».

«Отрадно, что большинство подписанных документов между Россией и Казахстаном являются «живыми» и они реализуются на практике в самых различных областях. Активно развиваются двусторонние парламентские отношения, ритмично ведётся гармонизация национальных законодательств. Все это играет важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющей наших отношений», – резюмировал российский парламентарий.

Председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мамиев рассказал о том, как развивалась правовая система в условиях становления государственности Независимого Казахстана. По его словам, на начальном этапе она «находилась в состоянии правового вакуума», то есть начинать пришлось фактически с нуля. «Новая история реальности со всей остротой поставила вопрос о необходимости формирования собственного национального права. Реформы помогли заложить в Казахстане основы национальной правовой системы с учётом норм международного права», – отметил председатель Конституционного Совета.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов уточнил, что продвинутая законодательная база функционирования рыночной экономики, новая банковская и фискальная системы создавались и внедрялись за рекордно короткий срок. «Были приняты меры по созданию новых торгово-экономических связей, кардинально изменились условия для развития отечественного бизнеса», – подчеркнул Тугжанов.

Бывший Генеральный секретарь ОБСЕ, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш заявил, что признание достижений Казахстана на международной арене «неразрывно связано с авторитетом и личными качествами первого президента Нурсултана Назарбаева, отца независимого и суверенного Казахстана».

«С первых моментов обретения Казахстаном независимости, – считает Кубиш, – путь вперёд был отмечен прагматизмом и эволюционным характером всех решений. Все это было прочно построено на основных общенациональных ценностях общества – национальном единстве, мире и согласии, секуляризме с высокой духовностью, идеологии открытого диалога, терпимости, взаимопонимании и уважении этнического, культурного и религиозного разнообразия в стране».

В качестве ярких примеров регионального и глобального лидерства Казахстана спикер назвал заслуги страны в области ядерного разоружения и нераспространения, также успешное председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, непостоянное членство в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах.

«Успехи придали нам уверенности»

Говоря об итогах трёх десятилетий непрерывного развития республики, первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев главным достижением назвал «успех в строительстве нации».

«Мы твёрдо стоим на своих ногах, – подчеркнул выступающий, – перестали видеть себя на вторых ролях, отбросили многие страхи и чувство тревожности. Мы чувствуем себя полноценными хозяевами своей земли, своей судьбы, своего настоящего и будущего. Успехи придали нам уверенности, уверенность породила здоровые амбиции, амбиции – дерзость устремлений». Ещё одним выдающимся результатом, по мнению Даурена Абаева, является то, что Казахстан проделал путь, «на который у многих других стран уходило столетие, а то и больше».

«Наш народ совершил гигантский модернизационный скачок от зависимого положения к суверенитету, от плановой экономики к рынку, от тоталитаризма к отрытому, свободному обществу. Мы состоялись как зрелое общество в гражданской оболочке казахстанства со своим жизненными пространствами и маркерами», – подытожил спикер.

Стоит отметить, что со своими видео-обращениями на конференции также выступили бывший Генеральный секретарь ООН, президент Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун, экс-президент Турции Абдулла Гюль, экс-Федеральный канцлер Германии Шредер, экс-Государственный секретарь США Джеймс Бейкер.

В рамках мероприятия прошли панельные сессии «Уроки истории», «Общество и ценности», «Приоритеты дальнейшего развития», на которых с докладами выступили казахстанские и зарубежные историки и эксперты. Всего в форуме приняло участие порядка 500 представителей общественно-политических и экспертных кругов. Прозвучало более 30 докладов, в числе докладчиков были представители ООН, ОБСЕ, ШОС.