Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какие каноны!»: Порошенко потребовал от митрополита Онуфрия признать верховенст...
Мэй играет в русскую рулетку
Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2
Порошенко популярнее Трампа (графики)
Главная / Политика

«В столицах короткая память»: Макрону и Меркель напомнили, что это Юнкер придумал общеевропейскую армию

14 ноября 2018, 21:39  •  96 • Политика
Еще до того, как об этом начали говорить Меркель и Макрон, Жан-Клод Юнкер первым озвучил идею создания единой армии ЕС. Об этом напомнила прессе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Сегодня в Брюсселе и столицах короткая память...» — посетовала она.
По словам Схинас, действующий глава ЕК начал говорить о создании общеевропейской армии еще четыре года назад. Потому не верно думать, что речь идет о некоем «франко-германском соглашении», сформулированном канцлером ФРГ и президентом Пятой Республики.
В любом случае, нельзя не приветствовать сам факт того, что в Берлине и Париже подхватили обозначенную выше идею, добавила Схинас. В ЕК рады, что и Франция , и Германия с интервалом всего в пару дней высказались в поддержку европейской армии.
«Эта комиссия хочет видеть у Европы значимую оборонную идентичность, мы предлагали значительные ресурсы на оборону в европейском бюджете, у нас много работы в этой сфере. Мы рады, что политическая атмосфера вокруг этой работы теперь, кажется, надлежащая», — резюмировала Схинас.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

96
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 15:09
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман «переквалифицировался» в «Дилетанта»
14 ноября 2018, 18:24
Путин пообщался с лидером албанских сепаратистов в кулуарах Парижа - Песков
14 ноября 2018, 02:09
«Не отрывайтесь от НАТО»: Вашингтон высказался на тему создания общеевропейской армии

14 ноября 2018, 21:39
Собака, которая укусит: Зачем Кремль «кормит» грантами сторонников Навального?
14 ноября 2018, 18:25
Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка истории от украинского политолога
13 ноября 2018, 22:54
"Увеличил дистанцию": Трамп готов избавиться от главы аппарата Белого дома
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.