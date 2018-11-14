«В столицах короткая память»: Макрону и Меркель напомнили, что это Юнкер придумал общеевропейскую армию

Еще до того, как об этом начали говорить Меркель и Макрон, Жан-Клод Юнкер первым озвучил идею создания единой армии ЕС. Об этом напомнила прессе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. «Сегодня в Брюсселе и столицах короткая память...» — посетовала она.

По словам Схинас, действующий глава ЕК начал говорить о создании общеевропейской армии еще четыре года назад. Потому не верно думать, что речь идет о некоем «франко-германском соглашении», сформулированном канцлером ФРГ и президентом Пятой Республики.

В любом случае, нельзя не приветствовать сам факт того, что в Берлине и Париже подхватили обозначенную выше идею, добавила Схинас. В ЕК рады, что и Франция , и Германия с интервалом всего в пару дней высказались в поддержку европейской армии.