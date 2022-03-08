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В стол переговоров: каковы дальнейшие перспективы диалога РФ и Украины

08 марта 2022, 18:55  •  101 • Политика
Украина готова обсуждать с Россией территориальные вопросы и искать по ним компромиссы, заявил 8 марта президент страны Владимир Зеленский. В этот день он также сообщил и о том, что «охладел» к вопросу о членстве Украины в НАТО. В Госдуме между тем отметили, что иллюзий по поводу этих заявлений питать не стоит, а обсуждать пока необходимо вопросы, по которым у сторон схожие позиции. К примеру, 7 марта на переговорах России и Украины в Беловежской Пуще были достигнуты договоренности по организации гуманитарных коридоров. На следующий день некоторые из них были открыты, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Тем временем количество площадок для разговора Москвы и Киева увеличивается — на 10 марта в турецкой Анталье запланирована встреча глав МИД РФ и Украины.

Не позиция, а готовность обсуждать

Утром 8 марта экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с заявлением к соотечественникам. В нем он призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир.
«Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого ждут от вас в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе», — сказал бывший президент Украины. В письме он признался, что постоянно думает о своем решении покинуть страну восемь лет назад. «К сожалению, моя жертва в 2014 году не остановила майданную власть», — подчеркнул Янукович.
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
С резонансными заявлениями в этот день выступил и действующий президент страны Владимир Зеленский. В частности, он высказался по вопросу членства его страны в НАТО.
— Я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ, — считает Зеленский.
Кроме того, ответственность за гибель людей на Украине он возложил на Запад, который, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
В интервью американскому телеканалу ABC он заявил и о возможности обсуждать с Россией территориальные вопросы.
— Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий, — сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: REUTERS/Instagram/Volodymyr Zelenskiy
Пока эти слова можно расценивать как готовность, но не как позицию, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
— Позиция президента Зеленского насчет этих территорий будет совсем другой, нежели наша. Иллюзий здесь питать не стоит. Речь идет о готовности обсуждать, а не о готовности отдавать что-то. Мне кажется, что сейчас нужно говорить больше о том, что нас объединяет. Это прежде всего вопросы гуманитарного характера, — добавил в разговоре с «Известиями» Калашников.
Парламентарий также подчеркнул, что обсуждать необходимо нейтральный статус и демилитаризацию страны, а к территориальным потерям украинское общество не готово.

В ожидании продолжения

Пока же переговорный процесс между Россией и Украиной не принес ожидаемых результатов. Хотя сходство позиций по определенным позициям стороны все-таки нашли. 5 марта Минобороны РФ сообщило о создании гумкоридоров для жителей городов Мариуполь и Волноваха в Донецкой области. Тогда же вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что оттуда планируют вывезти 200 тыс. и 15 тыс. человек соответственно. Гарантом режима прекращения огня стал Международный комитет Красного Креста (МККК). Но эвакуация сорвалась, и в этом стороны обвинили друг друга. Киев заявил, что российские военные нарушили режим тишины, а Москва — что людей не выпускают именно украинские власти.
Утром 7 марта Минобороны РФ сообщило о шести гумкоридорах: один — из Киева в Гомель; два — из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону; один — из Харькова в Белгород; два — из Сум в Белгород и Полтаву. В Киеве, однако, заявили, что с эвакуацией украинцев в белорусские и российские города не согласны. По словам Верещук, у Украины «свое видение гуманитарных коридоров» — ключевая его идея в том, чтобы вывозить людей в украинские города. В итоге к началу третьего раунда единственная реальная договоренность полноценно работать так и не начала. Это накануне встречи 7 марта констатировал и глава российской делегации, советник президента Владимир Мединский.
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Итоги встречи, к слову, РФ тоже не устроили. Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров не оправдались. Российские представители привезли на подписание «конкретные договоры, проекты и предложения», однако вместо того чтобы завизировать их на месте, «украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой».
— Мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены, — резюмировал Владимир Мединский.
Согласился с этим и член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров есть. В 10:00 мск 8 марта был введен режим тишины и открылись гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, сообщили в Минобороны. Спустя три часа украинский вице-премьер заявила, что такой коридор открылся, в частности, по маршруту Мариуполь–Запорожье. В этот же день украинские СМИ опубликовали видео с колоннами автобусов, движущихся из Сум в Полтавскую область. В российском МЧС России отчитались, что доставили на Украину и в Донбасс 430 т гуманитарной помощи.
Совсем скоро к российско-украинской переговорной группе может добавиться еще один формат. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба 10 марта планируют провести встречу на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Сейчас предсказать результаты этого диалога сложно, подчеркнули в Совете Федерации.
— Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров. Другое дело, что по вине украинской стороны такие переговоры ни к каким результатам не приводят. Позиция нашей страны неоднократно изложена и президентом, и главой МИДа. Но предсказать здесь совершенно ничего нельзя, — сказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине может быть остановлена, если Крым будет признан российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО.
Помощник президента России Владимир Мединский
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Тем временем на Западе продолжают обсуждать введение новых санкций. 8 марта появились сообщения в ряде СМИ о том, что Еврокомиссия подготовила новый пакет ограничений против России и Белоруссии. Новые меры, как ожидается, затронут ряд бизнесменов и политиков. Этот пакет запрещает экспорт из ЕС цифровых технологий и содержит рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использование для обхода рестрикций, сообщили источники. Не оставляет Запад и попыток подключить к давлению на Москву Пекин. Впрочем, в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок и станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии мировой экономики.
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