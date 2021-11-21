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В статье Суркова нашли пророчество: Россия будет расширяться — впереди собирание земель
21 ноября 2021, 12:40 • 138 • Политика
В России продолжают обсуждать неоднозначную публикацию о будущем России, которую написал бывший замглавы администрации президента России Владислав Сурков. В ней он предрёк России неизбежное расширение и долю в новом всемирном собирании земель.
Дестабилизация политической ситуации в России со временем будет только возрастать, так как это неизбежный процесс. Такое мнение высказал бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков в своей статье "Куда делся хаос? Распаковка стабильности".
Он отметил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия, то есть хаос, в замкнутой системе возрастает. И это же относится и к социальным и политическим процессам в стране.
Однако Россия имеет сегодня инструменты для сдерживания этой энтропии, убеждён Сурков. Речь идёт о сильнодействующей государственности: в начале века власти удалось вытащить страну из хаоса.
"20 лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И ещё будут", - считает Сурков. Власти удалось навести порядок — хотя хаос ещё присутствует, но он ушёл "в слепые зоны общественной жизни", такие как, например, интернет.
Но главное, что в будущем, по словам Суркова, Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель. "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому, что это физика", - объяснил автор публикации.
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