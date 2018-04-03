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«В стабильном состоянии»: пострадавшие при взрыве в Ереване россияне остаются под присмотром врачей

03 апреля 2018, 02:54  •  42 • В мире
Здоровью троих подростков из России, пострадавших при взрыве в ресторане быстрого питания в Ереване, ничего не угрожает. В посольстве РФ уточнили, что они находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное. В результате происшествия ранения получили восемь человек, в том числе малолетние дети. По предварительным данным, на кухне заведения взорвался кислородный баллон. По факту инцидента Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.
 
© artyom.707/instagram
 

Пострадавшие в результате взрыва в Ереване находятся под контролем врачей. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ара Баблоян. По его словам, всего в результате инцидента пострадали восемь человек, состояние большинства из них оценивается как среднее. В тяжёлом состоянии находится одна девочка.

«У девочки довольно серьёзное повреждение ноги, но, к счастью, кость не задета. У остальных пострадавших осколочные травмы. Всю ночь они будут находиться под постоянным контролем врачей», — цитирует Баблояна Sputnik Армения.

В результате происшествия травмы получили в том числе три гражданина России и два иранца. В посольстве России сообщили, что сотрудники дипведомства выехали в больницу, куда доставили раненых.

«Наши сотрудники выехали в больницу, куда госпитализировали раненых. Они получили травмы лёгкой и средней тяжести», — рассказали в посольстве.

В Ростуризме подчеркнули, что следят за развитием ситуации с пострадавшими россиянами вместе с МИД РФ и российским посольством.

«По данным МИД и МЧС Армении, среди пострадавших есть трое граждан России. Все они доставлены в медицинские учреждения Армении. На месте работает Следственный комитет, обстоятельства взрыва выясняются», — заявили в ведомстве.

Позднее в МЧС Армении уточнили, что пострадавшие россияне — две девушки и юноша в возрасте 15 лет — получили переломы, ушибы и царапины. Угрозы для их жизни нет, передаёт ТАСС.

«У пострадавших диагностированы осколочные ранения, в большинстве случаев требовалось наложение швов. У одной девочки было серьёзное ранение бедра, ей наложены швы, остановлено кровотечение», — передаёт РИА Новости слова директора медцентра «Григор Лусаворич» Ары Минасяна.

Большинство пострадавших будут выписаны из больницы уже во вторник утром, сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян.

«Кроме восьмилетней девочки, остальные потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально. Пока находятся под нашим наблюдением, но я думаю, что утром всех выпишут из больницы», — цитирует доктора ТАСС.

Информацию о скорой выписке россиян подтвердил глава консульского отдела посольства России в Армении Пётр Щукин.

Комментируя здоровье восьмилетней девочки, Минасян отметил, что она пробудет в больнице ещё две недели, однако к серьёзным последствиям травма не приведёт. Он добавил, что пострадавшую уже успешно прооперировали, ногу ей удалось сохранить.

«Услышали сильный хлопок»

Осколочные травмы пострадавших указывают на взрыв газового баллона, отметил Минасян. Этой же версии придерживаются в МЧС. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давида Тонояна, газ мог поддерживать давление в бочках для пива.

«Выяснилось, что на кухне ресторана быстрого питания Burger King взорвался 20-килограммовый баллон», — сообщили в МЧС Армении.

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«Это основные причины. Но сейчас сложно что-то сказать. Точные причины выяснит следствие», — цитирует Тонояна Sputnik Армения.

По данным МЧС, взрыв произошёл в 20:44 по местному времени. В результате были повреждены кухня, павильон ресторана, потолок и бочки с пивом. На место происшествия выехали четыре расчёта спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

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Подробности инцидента агентству рассказала очевидец событий Серли Заргарян — гражданка Ирана и подруга одного из пострадавших. По её словам, во время инцидента она и четверо её друзей находились в ресторане.

«Услышали сильный хлопок, после чего все выбежали на улицу, и мы — тоже. Ранение в голову, но лёгкое, скоро выпишут», — сообщила она.

В связи со взрывом кислородного баллона возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц». Об этом сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян. Максимальный срок по этой статье составляет пять лет.

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