В стабильное будущее. Лёгкая жизнь россиян в 2020 году • 47 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Приручение технологий в России, стартовавшее в уходящем году, принесёт плоды в году наступающем. О том, как позаботились о россиянах их законодатели, рассказал журнал «Форбс». А мозговой трест «Stratfor» поведал, как Путин и его правительство намерены противостоять в 2020 году главному внутреннему врагу — экономической слабости, которая является одной из причин нарастания активности политической оппозиции.



Во имя лёгкой жизни

Джеймс Роджерс в статье для «Forbes» пишет, что 2019 год стал годом, когда Россия планировала «приручить технологии». 2020 год может стать тем годом, когда выяснится, как это у России получится.







В статье анализируется возможность определённых технологий формировать современные политические процессы — и не только за рубежом, но и внутри страны.



В марте 2019 года, напоминает автор материала, демонстранты вышли на улицы Москвы в знак протеста против законопроекта, который позволил бы России «отрезать себя от Интернета». Власти же, напротив, представили законопроект как меру безопасности, сославшись на критику Белого дома в отношении России в своей национальной киберстратегии (в документе Россия была названа среди стран, обвинённых в проведении «безрассудных кибератак, нанесших ущерб американским и международным компаниям»). Д. Роджерс указывает, что ранее, в феврале, представитель президента Путина Дмитрий Песков даже предполагал, что «с территории США постоянно совершается огромное количество кибератак против различных российских организаций». По словам Пескова, в число целей входил и президентский веб-сайт.



«Может быть, это и так», — рассуждает Роджерс. Правда, мартовские протестующие в этом не были уверены. Они-то как раз рассматривали данный шаг властей «как попытку установить государственный контроль и цензуру в Интернете». Тем не менее, новый закон «легко прошёл законодательный процесс» и 1 ноября вступил в силу.



Напомним, среди авторов упомянутого законопроекта — Андрей Клишас и Андрей Луговой. По оценке Клишаса, которую приводит «Свобода», на реализацию законопроекта по созданию в РФ автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.



Вопреки мнению оппозиции, власти считают, что закон о суверенном Интернете, подписанный 1 мая президентом Путиным и вступившим 1 ноября в силу, направлен на обеспечение доступности услуг связи в стране при любых «экстраординарных» ситуациях. Закон о надежной работе Рунета, сообщил Владимир Путин на большой декабрьской пресс-конференции, направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от сети Россию.

«Свободный Интернет и суверенный Интернет — эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чём речь, вот в этом и заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены и чтобы Интернет не был отрезан от нас»,

— цитирует президента ТАСС.



Что касается Пескова, то он ранее заявлял, что «мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право», а раз так, следует «принять меры предосторожности». По словам Пескова, есть основания полагать, что Россия может быть отрезана от глобальной сетевой инфраструктуры.



Также известно, что в России пройдут учения по «изоляции» Рунета. Дата проведения первых таких учений — 23 декабря. По сообщению Минкомсвязи, это учения «по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования, фиксированной и мобильной, к негативным внешним воздействиям». Обычные пользователи учений «не заметят».



Позже был принят ещё один новый закон, пишет Роджерс. Этот закон направлен на запрет продаж в РФ устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров) без предустановленного российского программного обеспечения.



Соавтор законопроекта, Олег Николаев, считает, что закон даёт потребителю возможность сделать патриотический выбор, ведь российские покупатели устройств с западными приложениями могут решить, что доступных внутренних альтернатив нет. Если же предустановленные приложения будут включать российские, тогда пользователи будут иметь право выбора. Как сообщило агентство «Рейтер», предусмотрены штрафы в размере 200.000 рублей (3.140 долларов) для компаний, которые не будут соблюдать эти требования (с января 2021 года).



Напомним, месяц назад Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предписывает предварительно устанавливать на смартфоны и прочие гаджеты ПО российского производства. Законопроектом устанавливается запрет на продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других «технически сложных» изделий, если на них отсутствует предустановленное российское ПО.



В пояснительной записке отмечается, что закон призван облегчить жизнь россиян, которым при покупке электроники не придётся искать программное обеспечение, ориентированное на русскоязычных пользователей. Авторы законопроекта убеждены, что российский софт «повышает ценность товара для потребителя».







Технологии XXI века, продолжает Джеймс Роджерс, открыли беспрецедентные в истории возможности для распространения информации. Вместе с тем это не привело к новой эпохе. 2019 год оказался также годом, когда в России появилась идея создать свою собственную версию «Википедии», несмотря на то, что на указанном сайте уже имеется большая русскоязычная версия.



На состоявшемся в Кремле заседании Совета по русскому языку в ноябре 2019 года Путин сказал о «Википедии»:

«…лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме».



Если и просматривается здесь какая-то закономерность, замечает Роджерс, то вот такая: Россия хочет не только «рассказать своему народу хорошую историю, но и сформировать способ, которым её рассказывают».



На самом деле в России «не всё так радужно», и некоторые из проблем могут привести в новом году «к политическим вызовам», полагает журналист. Летом 2019 года десятки тысяч протестующих выходили на улицы Москвы, и то были «крупнейшие политические демонстрации в России с 2011 года». Помимо успехов во внешней политике, популярность Путина на вершине российской политики основывалась на повышении уровня жизни россиян. Но уровень жизни падает уже более пяти лет подряд, и это «ещё один возможный источник недовольства».



Следует ли считать законодательные попытки 2019 года усилением надзора за интернет-соединениями и приложениями? «Может быть, — допускает автор. — В конце концов, технология стала ключевым компонентом современного протеста».





Главный внутренний враг

В декабрьском футурологическом докладе «In 2020, Russia's Biggest Enemy Will Be Its Own Economic Stagnation», представленном мозговым трестом «Stratfor», определён основной враг России, с которым будет бороться Кремль. Враг этот — экономический застой.



В наступающем году, по мнению авторов материала, Россия сфокусируется на производительности экономики. Экономический курс увязан с политическим: ведь партия «Единая Россия» намеревается избежать соперничества на выборах 2021 и 2024 гг.



Следствием пошатнувшегося уровня жизни (о котором говорится выше) и ограниченной покупательной способности эксперты аналитического центра назвали укрепление политической оппозиции. Инициативы же по возобновлению экономического роста натыкаются на ряд препятствий: 1) государство находится под внешним давлением; 2) государство увязло во внутренних бюрократических проблемах. И недаром Россия, сумевшая выбраться из рецессии 2014-2017 гг., с экономическим застоем до сей поры не справилась. Кроме того, сам выход из рецессии в 2017 году был связан с повышением мировых цен на нефть. Он увязывается экспертами и с запуском стратегии, направленной на увеличение внутреннего производства, но этот процесс восстановления идёт крайне медленными темпами. В лучшем случае он характеризуется как стагнация. "Порочное антихудожественное произведение". Атака на музыку в СССР



Такая ситуация чревата будущей политической нестабильностью.



Давление на Кремль будет расти. Грядущий год не может быть годом формальных решений и покажет реальную способность российской власти решать внутренние проблемы. По мнению экспертов, результат путинской «Единой России» будет зависеть от способности партии простимулировать макроэкономику и улучшить стандарты жизни электората. Но «некоторый» рост не станет достаточным для выхода страны из застоя.



В ходе смены поколений россиян, отмечается далее в материале, в стране растёт популярность либеральной политики. При этом доступ к технологиям, зарубежным СМИ и соцсетям способствует одобрению публикой взглядов оппозиции. Это тоже является фактором нестабильности для «Единой России».



В мозговом тресте убеждены, что описанные экономические трудности усилят внутриполитическую нестабильность, а заодно, как и прежде, ограничат способность Москвы проецировать политическую власть на международном уровне.



Экономическая слабость — вот причина ограничения влияния России за границей. И эта же слабость вынуждает государство ещё больше увеличивать добычу и экспорт минеральных ресурсов.



Замкнутый круг? Приручение технологий в России, стартовавшее в уходящем году, принесёт плоды в году наступающем. О том, как позаботились о россиянах их законодатели, рассказал журнал «Форбс». А мозговой трест «Stratfor» поведал, как Путин и его правительство намерены противостоять в 2020 году главному внутреннему врагу — экономической слабости, которая является одной из причин нарастания активности политической оппозиции.Джеймс Роджерс в статье для «Forbes» пишет, что 2019 год стал годом, когда Россия планировала «приручить технологии». 2020 год может стать тем годом, когда выяснится, как это у России получится.В статье анализируется возможность определённых технологий формировать современные политические процессы — и не только за рубежом, но и внутри страны.В марте 2019 года, напоминает автор материала, демонстранты вышли на улицы Москвы в знак протеста против законопроекта, который позволил бы России «отрезать себя от Интернета». Власти же, напротив, представили законопроект как меру безопасности, сославшись на критику Белого дома в отношении России в своей национальной киберстратегии (в документе Россия была названа среди стран, обвинённых в проведении «безрассудных кибератак, нанесших ущерб американским и международным компаниям»). Д. Роджерс указывает, что ранее, в феврале, представитель президента Путина Дмитрий Песков даже предполагал, что «с территории США постоянно совершается огромное количество кибератак против различных российских организаций». По словам Пескова, в число целей входил и президентский веб-сайт.«Может быть, это и так», — рассуждает Роджерс. Правда, мартовские протестующие в этом не были уверены. Они-то как раз рассматривали данный шаг властей «как попытку установить государственный контроль и цензуру в Интернете». Тем не менее, новый закон «легко прошёл законодательный процесс» и 1 ноября вступил в силу.Напомним, среди авторов упомянутого законопроекта — Андрей Клишас и Андрей Луговой. По оценке Клишаса, которую приводит «Свобода», на реализацию законопроекта по созданию в РФ автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.Вопреки мнению оппозиции, власти считают, что закон о суверенном Интернете, подписанный 1 мая президентом Путиным и вступившим 1 ноября в силу, направлен на обеспечение доступности услуг связи в стране при любых «экстраординарных» ситуациях. Закон о надежной работе Рунета, сообщил Владимир Путин на большой декабрьской пресс-конференции, направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от сети Россию.— цитирует президента ТАСС.Что касается Пескова, то он ранее заявлял, что «мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право», а раз так, следует «принять меры предосторожности». По словам Пескова, есть основания полагать, что Россия может быть отрезана от глобальной сетевой инфраструктуры.Также известно, что в России пройдут учения по «изоляции» Рунета. Дата проведения первых таких учений — 23 декабря. По сообщению Минкомсвязи, это учения «по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования, фиксированной и мобильной, к негативным внешним воздействиям». Обычные пользователи учений «не заметят».Позже был принят ещё один новый закон, пишет Роджерс. Этот закон направлен на запрет продаж в РФ устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров) без предустановленного российского программного обеспечения.Соавтор законопроекта, Олег Николаев, считает, что закон даёт потребителю возможность сделать патриотический выбор, ведь российские покупатели устройств с западными приложениями могут решить, что доступных внутренних альтернатив нет. Если же предустановленные приложения будут включать российские, тогда пользователи будут иметь право выбора. Как сообщило агентство «Рейтер», предусмотрены штрафы в размере 200.000 рублей (3.140 долларов) для компаний, которые не будут соблюдать эти требования (с января 2021 года).Напомним, месяц назад Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предписывает предварительно устанавливать на смартфоны и прочие гаджеты ПО российского производства. Законопроектом устанавливается запрет на продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других «технически сложных» изделий, если на них отсутствует предустановленное российское ПО.В пояснительной записке отмечается, что закон призван облегчить жизнь россиян, которым при покупке электроники не придётся искать программное обеспечение, ориентированное на русскоязычных пользователей. Авторы законопроекта убеждены, что российский софт «повышает ценность товара для потребителя».Технологии XXI века, продолжает Джеймс Роджерс, открыли беспрецедентные в истории возможности для распространения информации. Вместе с тем это не привело к новой эпохе. 2019 год оказался также годом, когда в России появилась идея создать свою собственную версию «Википедии», несмотря на то, что на указанном сайте уже имеется большая русскоязычная версия.На состоявшемся в Кремле заседании Совета по русскому языку в ноябре 2019 года Путин сказал о «Википедии»:Если и просматривается здесь какая-то закономерность, замечает Роджерс, то вот такая: Россия хочет не только «рассказать своему народу хорошую историю, но и сформировать способ, которым её рассказывают».На самом деле в России «не всё так радужно», и некоторые из проблем могут привести в новом году «к политическим вызовам», полагает журналист. Летом 2019 года десятки тысяч протестующих выходили на улицы Москвы, и то были «крупнейшие политические демонстрации в России с 2011 года». Помимо успехов во внешней политике, популярность Путина на вершине российской политики основывалась на повышении уровня жизни россиян. Но уровень жизни падает уже более пяти лет подряд, и это «ещё один возможный источник недовольства».Следует ли считать законодательные попытки 2019 года усилением надзора за интернет-соединениями и приложениями? «Может быть, — допускает автор. — В конце концов, технология стала ключевым компонентом современного протеста».В декабрьском футурологическом докладе «In 2020, Russia's Biggest Enemy Will Be Its Own Economic Stagnation», представленном мозговым трестом «Stratfor», определён основной враг России, с которым будет бороться Кремль. Враг этот — экономический застой.В наступающем году, по мнению авторов материала, Россия сфокусируется на производительности экономики. Экономический курс увязан с политическим: ведь партия «Единая Россия» намеревается избежать соперничества на выборах 2021 и 2024 гг.Следствием пошатнувшегося уровня жизни (о котором говорится выше) и ограниченной покупательной способности эксперты аналитического центра назвали укрепление политической оппозиции. Инициативы же по возобновлению экономического роста натыкаются на ряд препятствий: 1) государство находится под внешним давлением; 2) государство увязло во внутренних бюрократических проблемах. И недаром Россия, сумевшая выбраться из рецессии 2014-2017 гг., с экономическим застоем до сей поры не справилась. Кроме того, сам выход из рецессии в 2017 году был связан с повышением мировых цен на нефть. Он увязывается экспертами и с запуском стратегии, направленной на увеличение внутреннего производства, но этот процесс восстановления идёт крайне медленными темпами. В лучшем случае он характеризуется как стагнация.Такая ситуация чревата будущей политической нестабильностью.Давление на Кремль будет расти. Грядущий год не может быть годом формальных решений и покажет реальную способность российской власти решать внутренние проблемы. По мнению экспертов, результат путинской «Единой России» будет зависеть от способности партии простимулировать макроэкономику и улучшить стандарты жизни электората. Но «некоторый» рост не станет достаточным для выхода страны из застоя.В ходе смены поколений россиян, отмечается далее в материале, в стране растёт популярность либеральной политики. При этом доступ к технологиям, зарубежным СМИ и соцсетям способствует одобрению публикой взглядов оппозиции. Это тоже является фактором нестабильности для «Единой России».В мозговом тресте убеждены, что описанные экономические трудности усилят внутриполитическую нестабильность, а заодно, как и прежде, ограничат способность Москвы проецировать политическую власть на международном уровне.Экономическая слабость — вот причина ограничения влияния России за границей. И эта же слабость вынуждает государство ещё больше увеличивать добычу и экспорт минеральных ресурсов.Замкнутый круг? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





47 Источник Похожие новости Устаревшие ядерные арсеналы США 2020 Под «адскими санкциями» Политика Турции: путь к новой войне на Ближнем Востоке Происки русской разведки: буря в стакане воды от CNN В стабильное будущее. Лёгкая жизнь россиян в 2020 году Борис Мурукин, советский финн Новости партнеров