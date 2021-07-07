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В США зреет бунт: Вакцину от COVID-19 считают смертоноснее "самого опасного" укола
07 июля 2021, 18:30 • 203 • Политика
Врач из США заявил, что западная вакцина от COVID-19 смертельно опасна. По его словам, все, кто сделал прививку, могут умереть от осложнений в ближайшие два-три года.
Западная вакцина от COVID-19 в 500 раз смертоноснее прививки от гриппа, которая исторически считается самой опасной. Об этом говорится в статье американского остеопата и члена Ассоциации американских врачей и хирургов Джозефа Мерколы.
Он пишет, что оценить всю опасность западных вакцин можно, если взглянуть на цифры смертей и побочных эффектов от прививки и сравнить эти данные с историческими показателями. Никогда ещё в истории не происходило ничего, подобного тому, что происходит сейчас, указывает специалист.
- приводит данные Джозеф Меркола.
Специалист отмечает, что данные о смертности после западных прививок от COVID-19 превышают количество смертельных случаев от более чем 70 вакцин вместе взятых за последние 30 лет. Это беспрецедентные цифры.
- подчеркнул врач.
Он добавил, что, по мнению некоторых специалистов, каждый, кто получает западную вакцину от COVID-19, может умереть от осложнений в ближайшие два-три года. Тем не менее массовая вакцинация в странах Запада продолжается вопреки всем рискам.
Напомним, что в Европе прокатилась целая волна смертей после прививки вакциной AstraZeneca. Пациенты скончались от развившегося у них тромбоза. Однако компания заранее открестилась от всех возможных побочных эффектов, а власти Европы сочли риск от COVID-19 выше риска умереть от побочных эффектов вакцины. В то же время от русской вакцины "Спутник V" не умер ни один пациент. Также у препарата отсутствуют серьёзные побочные эффекты.
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