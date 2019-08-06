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В США женское белье будет рекламировать "бывший мужчина": В Victoria`s Secret наняли трансгендера
06 августа 2019, 23:54 • 76 • Политика
В компании Victoria`s Secret начинают работать с моделью-трансгендером, нарушив обещание никогда этого не делать. Теперь женское белье будет рекламировать "бывший мужчина".
Американский бренд женского нижнего белья Victoria`s Secret нанял для рекламы модель-трансгендера, несмотря на обещание директора компании по маркетингу никогда этого не делать. Об участии в рекламной компании бренда сообщил сам "бывший мужчина" на своей странице в Instagram.
Речь идет о бразильской модели-трансгендере, называющим себя Валентна Сампайо. Данная персона опубликовала в соцсети фотографии со съемок новой линии бренда под названием Pink. Таким образом Валентна Сампайо стал первой моделью-трансгендером, нанятым компанией Victoria`s Secret.
Напомним, что всего год назад директора по маркетингу этой компании Эд Разек публично отверг идею того, что женское нижнее белье Victoria`s Secret будет рекламировать "бывший мужчина". Из-за этого в США вспыхнул крупный скандал, и Эду Разеку пришлось приносить официальные извинения. Но брать обещание назад он тогда не стал.
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