В США ждут от Путина торт на переговорах с Байденом

В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2". "Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", - заявил американский сенатор Тед Круз.

Президент России Владимир Путин должен приехать с тортом на встречу с главой США Джо Байденом. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз, комментируя отказ Белого дома от новых санкций против "Северного потока – 2".

По мнению политика, решение не вводить санкции против оператора газопровода стало настоящим подарком для Путина. В этой связи от главы России можно ожидать ответный жест в адрес Байдена.

Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2",

- написал американский сенатор в Twitter.

Напомним, что Тед Круз является ярым противником "Северного потока – 2". В США проект называют "геополитическим". При этом часто умалчивается о том, что Америка сама мечтает продавать свой газ в Европу, но не может конкурировать по цене с русским "голубым топливом".