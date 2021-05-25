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В США ждут от Путина торт на переговорах с Байденом
25 мая 2021, 23:45 • 81 • Политика
В США захотели увидеть Путина с тортом из-за "Северного потока — 2". "Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против "Северного потока — 2", - заявил американский сенатор Тед Круз.
Президент России Владимир Путин должен приехать с тортом на встречу с главой США Джо Байденом. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз, комментируя отказ Белого дома от новых санкций против "Северного потока – 2".
По мнению политика, решение не вводить санкции против оператора газопровода стало настоящим подарком для Путина. В этой связи от главы России можно ожидать ответный жест в адрес Байдена.
- написал американский сенатор в Twitter.
Напомним, что Тед Круз является ярым противником "Северного потока – 2". В США проект называют "геополитическим". При этом часто умалчивается о том, что Америка сама мечтает продавать свой газ в Европу, но не может конкурировать по цене с русским "голубым топливом".
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