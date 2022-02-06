В США заявили о скором падении Киева и гибели 85 тыс человек: Русские "уже в пути"

Американские чиновники заранее подсчитали, сколько человек погибнет, если Россия нападёт на Украину — число убитых может достичь 85 тысяч человек. При этом Киев будет взят русскими в течение пары дней.

В случае начала вторжения России на Украину обе стороны могут понести значительные человеческие жертвы — с таким заявлением выступили американские чиновники. Их прогноз приводит Reuters, уточняя, что эксперты из США предпочли остаться неназванными (что неудивительно, если вспомнить все их предыдущие "предсказания").

Американцы рассказали журналистам, что если война начнётся, то Киев будет взят русскими всего за несколько дней. По наблюдениям аналитиков, Россия продолжает наращивать своё военное присутствие у украинских границ — якобы за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83, и ещё 14 "находятся в пути".

Уже сейчас вблизи украинской границы находится не менее 70 процентов боевой мощи, необходимой Москве для полномасштабного нападения, уверены эксперты.

Они подсчитали, что в результате начала боевых действий могут погибнуть до 25 тысяч украинских солдат и до 10 тысяч русских военных. А число жертв среди мирных жителей может достигнуть 50 тысяч человек.