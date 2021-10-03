В США заявили о развитии таинственной болезни - так называемого гаванского синдрома. Колумнист одного из американских информагентств утверждает, что приступы этого недуга случаются якобы из-за иностранных атак: "В них виновата Россия".

Обозреватель информагентства 19Fortyfive Джейсон Киллмейер обвинил Россию в распространении среди американцев таинственной болезни - так называемого гаванского синдрома.

Недавно этот недуг, как заметил автор публикации, проявился у ещё одного госслужащего из США - работника ЦРУ, который сопровождал руководителя структуры Билла Бернса в ходе его визита в Индию.

Колумнист убеждён, что подобные приступы, протекающие с головокружением, тошнотой, нарушением слуха, случаются у сотрудников американских ведомств за рубежом в результате иностранных атак:

В них виновата Россия. <…> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией.

Киллмейер заметил, что пока Вашингтон пытается понять механизм этого якобы имевшего место воздействия, всё больше американских госслужащих переносят это заболевание. В связи с этим он призвал отомстить России.