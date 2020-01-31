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В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину
31 января 2020, 05:39 • 83 • Украина
В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину. Об этом говорится в материалах Госдепа США, опубликованных к визиту Госсекретаря Майка Помпео.
Reuters
В заявление говорится, что Соединённые Штаты «поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования».
В ведомстве напомнили об одобрении в конце декабря конгрессом США санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Этот шаг подчёркивает поддержку США сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора) против дальнейшей российской агрессии», — заявили в Госдепе.
В конце 2019 года США объявили о санкциях против «Северного потока — 2».
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, попытки США помешать реализации проекта вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.
Помощник президента Максим Орешкин в интервью RT заявил, что экстратерриториальные санкции США являются проблемой для всего мира.
В свою очередь глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.
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