В США заявили о китайском аналоге американской «пустынной» авиабазы «Неллис» • 87 • Аналитика

Споры России и Америки из-за ракет средней дальности и стратегических вооружений возникли главным образом потому, что, по мнению американцев, Китай резко нарастил свой боевой потенциал. Без его учета двусторонние договоры теряют смысл.



Тема разоружения не интересует Китай совсем. В Пекине, видимо, решили подравняться по потенциалу с Америкой и Россией и не хотят себя связывать какими-либо обязательствами. На верфях строятся атомные подводные ракетоносцы, современные эсминцы, авианесущие корабли – реальные или потенциальные носители ядерного оружия.







Всё это достаточно хорошо фиксируется средствами космической разведки интересующихся стран. Сложнее с ракетными программами Китая. Они крепко прикрыты завесой секретности. Складывается ощущение, что через эту завесу не пробиться всевидящему оку вероятных противников.



Складывается, прежде всего у самих китайцев. Это видно по тому, как надувают щёки их военные эксперты, как самоуверенно развенчивают успехи других китайские милитари-издания. Иногда доходит до элементарного неприличия, если не сказать - нелепости.



Так было после недавнего крушения под Хабаровском нашего Су-57. Китайское издание Sohu раскритиковало новейший российский самолёт и ехидно посоветовало поблагодарить Индию за спасение пилота, намекая на совместную российско-индийскую работу над катапультным устройством. В довершение, чтобы уж совсем убедить своих читателей в никчёмности российских авиастроителей, Sohu перечислило наши катастрофы последнего года – от аварии на подлодке с гибелью людей до пожара на авианесущем крейсере.



Им сверху видно всё, ты так и знай…

Всё видит Китай, всё знает! Только и сам он – открытая книга для любопытных иностранных глаз. В СМИ США опубликованы фотографии с секретной авиабазы (полигона) Дингсинь, расположенного в провинции Ганьсу, что в пустыне Гоби. Фото самые свежие. Они сделаны Planet Labs 6 января 2020 года. Есть снимки из космоса, есть обычные фотографии современной китайской военной авиационной техники, включая новейшие самолёты в ещё заводской жёлтой окраске.







Китай тоже видят. Причём, не только разведывательные структуры, но и обычные открытые для всех милитари-издания. "Пустынная" авиабаза Дингсинь в пустыне Гоби в 1960-х и 1970-х годах построил вдали от глаз людских министр обороны Китая того времени, маршал Линь Бяо. С тех пор объект разросся до гигантских масштабов.



Собственно, сам Дингсинь стал авиационной испытательной базой. В момент съёмки на нём находились, как пишет THE WARZONE, «примерно 13 бомбардировщиков H-6 и другие варианты, а также шесть J-10, 5 производных Su-27/30 / J-11 Flanker, 12 JH-7, шесть самолетов F-7, четыре самолета F-8 и три самолета Y-9». На снимках видно много дронов и самолетов, предназначенных для использования на испытаниях в качестве мишеней.



Немного севернее от Дингсинь расположен объект для испытания китайских систем ПВО. От него в 45 километрах – большой комплекс JiuquanSatelliteLaunchCenter. Один из основных космических стартовых комплексов страны, поддерживающий пилотируемые и беспилотные космические миссии.



Наконец, на самом севере этого грандиозного секретного объекта в пустыне Гоби находится один из основных ракетных полигонов страны, где проводятся испытания новых видов вооружения. Не трудно догадаться, что делается это под неусыпным американским оком.



В США приводят снимки, сделанные ранее, где зафиксированы три новых китайских стелс-истребителя J-20. И хвалится тем, что космическая съёмка позволяет полностью контролировать проводимые на Дингсине авиационные учения, например, крупнейшие – «Золотой шлем» или соревнования «Золотой дротик».



В США считают, что эта база подобна американской базе "Неллис", где проводятся различного рода испытания авиационной техники и зачастую разыгрываются варианты воздушных боёв с применением различных средств авиации. "Неллис" - одна из наиболее активно используемых авиабаз США.







Не исключено, что на основе наблюдений американцы уже сделали свои выводы по китайскому истребителю пятого поколения. Ранее в самих США появлялась информация о том, что некоторые F-35 ранних версий намерены использовать как имитацию J-20 для учебных воздушных боёв с попыткой анализа функционала китайского истребителя. Споры России и Америки из-за ракет средней дальности и стратегических вооружений возникли главным образом потому, что, по мнению американцев, Китай резко нарастил свой боевой потенциал. Без его учета двусторонние договоры теряют смысл.Тема разоружения не интересует Китай совсем. В Пекине, видимо, решили подравняться по потенциалу с Америкой и Россией и не хотят себя связывать какими-либо обязательствами. На верфях строятся атомные подводные ракетоносцы, современные эсминцы, авианесущие корабли – реальные или потенциальные носители ядерного оружия.Всё это достаточно хорошо фиксируется средствами космической разведки интересующихся стран. Сложнее с ракетными программами Китая. Они крепко прикрыты завесой секретности. Складывается ощущение, что через эту завесу не пробиться всевидящему оку вероятных противников.Складывается, прежде всего у самих китайцев. Это видно по тому, как надувают щёки их военные эксперты, как самоуверенно развенчивают успехи других китайские милитари-издания. Иногда доходит до элементарного неприличия, если не сказать - нелепости.Так было после недавнего крушения под Хабаровском нашего Су-57. Китайское издание Sohu раскритиковало новейший российский самолёт и ехидно посоветовало поблагодарить Индию за спасение пилота, намекая на совместную российско-индийскую работу над катапультным устройством. В довершение, чтобы уж совсем убедить своих читателей в никчёмности российских авиастроителей, Sohu перечислило наши катастрофы последнего года – от аварии на подлодке с гибелью людей до пожара на авианесущем крейсере.Всё видит Китай, всё знает! Только и сам он – открытая книга для любопытных иностранных глаз. В СМИ США опубликованы фотографии с секретной авиабазы (полигона) Дингсинь, расположенного в провинции Ганьсу, что в пустыне Гоби. Фото самые свежие. Они сделаны Planet Labs 6 января 2020 года. Есть снимки из космоса, есть обычные фотографии современной китайской военной авиационной техники, включая новейшие самолёты в ещё заводской жёлтой окраске.Китай тоже видят. Причём, не только разведывательные структуры, но и обычные открытые для всех милитари-издания. "Пустынная" авиабаза Дингсинь в пустыне Гоби в 1960-х и 1970-х годах построил вдали от глаз людских министр обороны Китая того времени, маршал Линь Бяо. С тех пор объект разросся до гигантских масштабов.Собственно, сам Дингсинь стал авиационной испытательной базой. В момент съёмки на нём находились, как пишет THE WARZONE, «примерно 13 бомбардировщиков H-6 и другие варианты, а также шесть J-10, 5 производных Su-27/30 / J-11 Flanker, 12 JH-7, шесть самолетов F-7, четыре самолета F-8 и три самолета Y-9». На снимках видно много дронов и самолетов, предназначенных для использования на испытаниях в качестве мишеней.Немного севернее от Дингсинь расположен объект для испытания китайских систем ПВО. От него в 45 километрах – большой комплекс JiuquanSatelliteLaunchCenter. Один из основных космических стартовых комплексов страны, поддерживающий пилотируемые и беспилотные космические миссии.Наконец, на самом севере этого грандиозного секретного объекта в пустыне Гоби находится один из основных ракетных полигонов страны, где проводятся испытания новых видов вооружения. Не трудно догадаться, что делается это под неусыпным американским оком.В США приводят снимки, сделанные ранее, где зафиксированы три новых китайских стелс-истребителя J-20. И хвалится тем, что космическая съёмка позволяет полностью контролировать проводимые на Дингсине авиационные учения, например, крупнейшие – «Золотой шлем» или соревнования «Золотой дротик».В США считают, что эта база подобна американской базе "Неллис", где проводятся различного рода испытания авиационной техники и зачастую разыгрываются варианты воздушных боёв с применением различных средств авиации. "Неллис" - одна из наиболее активно используемых авиабаз США.Не исключено, что на основе наблюдений американцы уже сделали свои выводы по китайскому истребителю пятого поколения. Ранее в самих США появлялась информация о том, что некоторые F-35 ранних версий намерены использовать как имитацию J-20 для учебных воздушных боёв с попыткой анализа функционала китайского истребителя. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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