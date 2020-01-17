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В США заявили о китайском аналоге американской «пустынной» авиабазы «Неллис»

17 января 2020, 19:54  •  87 • Аналитика

Споры России и Америки из-за ракет средней дальности и стратегических вооружений возникли главным образом потому, что, по мнению американцев, Китай резко нарастил свой боевой потенциал. Без его учета двусторонние договоры теряют смысл.


Тема разоружения не интересует Китай совсем. В Пекине, видимо, решили подравняться по потенциалу с Америкой и Россией и не хотят себя связывать какими-либо обязательствами. На верфях строятся атомные подводные ракетоносцы, современные эсминцы, авианесущие корабли – реальные или потенциальные носители ядерного оружия.



Всё это достаточно хорошо фиксируется средствами космической разведки интересующихся стран. Сложнее с ракетными программами Китая. Они крепко прикрыты завесой секретности. Складывается ощущение, что через эту завесу не пробиться всевидящему оку вероятных противников.

Складывается, прежде всего у самих китайцев. Это видно по тому, как надувают щёки их военные эксперты, как самоуверенно развенчивают успехи других китайские милитари-издания. Иногда доходит до элементарного неприличия, если не сказать - нелепости.

Так было после недавнего крушения под Хабаровском нашего Су-57. Китайское издание Sohu раскритиковало новейший российский самолёт и ехидно посоветовало поблагодарить Индию за спасение пилота, намекая на совместную российско-индийскую работу над катапультным устройством. В довершение, чтобы уж совсем убедить своих читателей в никчёмности российских авиастроителей, Sohu перечислило наши катастрофы последнего года – от аварии на подлодке с гибелью людей до пожара на авианесущем крейсере.

Им сверху видно всё, ты так и знай…


Всё видит Китай, всё знает! Только и сам он – открытая книга для любопытных иностранных глаз. В СМИ США опубликованы фотографии с секретной авиабазы (полигона) Дингсинь, расположенного в провинции Ганьсу, что в пустыне Гоби. Фото самые свежие. Они сделаны Planet Labs 6 января 2020 года. Есть снимки из космоса, есть обычные фотографии современной китайской военной авиационной техники, включая новейшие самолёты в ещё заводской жёлтой окраске.



Китай тоже видят. Причём, не только разведывательные структуры, но и обычные открытые для всех милитари-издания. "Пустынная" авиабаза Дингсинь в пустыне Гоби в 1960-х и 1970-х годах построил вдали от глаз людских министр обороны Китая того времени, маршал Линь Бяо. С тех пор объект разросся до гигантских масштабов.

Собственно, сам Дингсинь стал авиационной испытательной базой. В момент съёмки на нём находились, как пишет THE WARZONE, «примерно 13 бомбардировщиков H-6 и другие варианты, а также шесть J-10, 5 производных Su-27/30 / J-11 Flanker, 12 JH-7, шесть самолетов F-7, четыре самолета F-8 и три самолета Y-9». На снимках видно много дронов и самолетов, предназначенных для использования на испытаниях в качестве мишеней.

Немного севернее от Дингсинь расположен объект для испытания китайских систем ПВО. От него в 45 километрах – большой комплекс JiuquanSatelliteLaunchCenter. Один из основных космических стартовых комплексов страны, поддерживающий пилотируемые и беспилотные космические миссии.

Наконец, на самом севере этого грандиозного секретного объекта в пустыне Гоби находится один из основных ракетных полигонов страны, где проводятся испытания новых видов вооружения. Не трудно догадаться, что делается это под неусыпным американским оком.

В США приводят снимки, сделанные ранее, где зафиксированы три новых китайских стелс-истребителя J-20. И хвалится тем, что космическая съёмка позволяет полностью контролировать проводимые на Дингсине авиационные учения, например, крупнейшие – «Золотой шлем» или соревнования «Золотой дротик».

В США считают, что эта база подобна американской базе "Неллис", где проводятся различного рода испытания авиационной техники и зачастую разыгрываются варианты воздушных боёв с применением различных средств авиации. "Неллис" - одна из наиболее активно используемых авиабаз США.



Не исключено, что на основе наблюдений американцы уже сделали свои выводы по китайскому истребителю пятого поколения. Ранее в самих США появлялась информация о том, что некоторые F-35 ранних версий намерены использовать как имитацию J-20 для учебных воздушных боёв с попыткой анализа функционала китайского истребителя.
Геннадий Грановский

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