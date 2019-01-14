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В США заявили о готовности "ослабить чрезмерные притязания России" в Арктике
14 января 2019, 07:39 • 129 • Политика
По данным Wall Street Journal, в Арктике возникла "напряженная обстановка" из-за возможности открытия новых морских путей. Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом на "чрезмерные притязания России" в регионе.
Стало известно о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике, таким образом, якобы "ответив на чрезмерные притязания" России и Китая в регионе. Информацию об этом передает Wall Street Journal.
Напомним, ранее анонсировалось, что уже летом 2019 года американский военный корабль пройдет через арктические воды. Это будет сделано в рамках операции "по обеспечению свободы судоходства".
Издание отмечает, что сейчас Штаты готовы направить свои войска на остров Адак в составе штата Аляска. Ранее там была американская военная база. По предварительным данным, военные хотят там расположить надводные корабли и самолеты-разведчики P-8. Кстати, остров, о котором идет речь, находится неподалеку от России.
"Миссия по отправке военного корабля станет первой операцией американских ВМС по обеспечению свободы судоходства в Арктике, - цитирует издание министра ВМС Ричарда Спенсера. - Такими действиями Вашингтон намерен дать ответ на чрезмерные притязания некоторых стран России и Китая".
Также, отмечает газета, сейчас американские чиновники поспешили признать, что ранее просто недооценили "важность наращивания потенциала в регионе". И потому сейчас, осуществляя свой план, они могут столкнуться с рядом проблем.
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