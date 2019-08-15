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В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
15 августа 2019, 12:24 • 151 • Украина
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Reuters
Об этом он сказал в интервью изданию «Европейская правда».
«Есть политика Соединённых Штатов, которую поддерживаем и я, и Белый дом, и Министерство обороны США. Считаем, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью приветствуем заявку Украины о членстве», — отметил он.
Вместе с этим Тейлор добавил, что до вступления в альянс США будут помогать Украине реформировать армию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО и ЕС стратегическими целями страны.
11 августа немецкий политолог Александр Рара объяснил невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО.
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