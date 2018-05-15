В США заявили, что серьезно воспринимают действия Киева против "РИА Новости Украина"

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают серьезным инцидент с обысками квартир журналистов агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и допросом главного редактора агентства, а также считают, что такого рода действия должны проводиться строго в соответствии с законом.

Такую точку зрения выразила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы понимаем, до чего дошла российская пропаганда, мы понимаем обеспокоенность Украины на этот счет, но в конечном счете это очень серьезные действия [Службы безопасности Украины], и они должны предприниматься в соответствии с законом", - сказала она.

Служба безопасности Украины во вторник провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", обвинив их в государственной измене. Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".