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В США заявили, что ради "важных переговоров" можно отменить санкции

02 февраля 2018, 09:39  •  267 • Политика
В Госдепе прокомментировали визит в столицу США директора СВР Сергея Нарышкина
Оказывается, Штаты могут приостанавливать действие визовых санкций. Как пояснили в Госдепартаменте, это может быть в том случае, если вопросы национальной безопасности превыше всего.
Как пример - недавний визит в Вашингтон представителей российских спецслужб. В частности, речь идет о главе ГРУ Игоря Коробова, который находится под санкциями США.
"Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять действие санкций", - заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт.
Так, по ее словам, у России и США остаются общие темы для взаимодействия. Напомним, что на прошлой неделе Вашингтон посетил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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