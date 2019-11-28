В США заявили, что продолжат давление на РФ в вопросе выполнения минских договоренностей

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с партнерами намерены продолжать оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею минских договоренностей. Это следует из распространенного в среду заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это будет первым шагом на пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ, включая ее территориальные воды", - сказано в документе.

Помимо этого Ортэгус отметила, что в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которая должна состояться 9 декабря в Париже, США "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины". "В последние недели президент Украины [Владимир] Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги на пути к миру и реформам, в числе которых дипломатическое взаимодействие для содействия мирному процессу, разведение сил на линии соприкосновения, укрепление верховенства закона, создание более здорового инвестиционного климата и модернизация оборонного сектора Украины. США одобряют проведение Украиной реформ, необходимых для ее безопасности и процветания в долгосрочной перспективе. США поддерживают Украину в ее продвижении в мирных переговорах", - добавила Ортэгус.

Кто не выполняет минские соглашения

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а минские договоренности остаются нереализованными именно потому, что украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Киевом не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе Донбасса, не принят закон о выборах в регионе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

27 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Бишкеке перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии, вновь подчеркнул необходимость прямых переговоров между украинским руководством и представителями Донецкой и Луганской народных республик. "Минские договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это зависит прежде всего от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - сказал Лавров.