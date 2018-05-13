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В США заявили, что атака на сайт избиркома в Теннесси была произведена с Украины

13 мая 2018, 14:54  •  46 • Украина
Сайт избиратальной комиссии в американском штате Теннесси подвергся кибератаке, совершённой с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине. Об этом сообщает CBS.
 
globallookpress.com © Silas Stein/dpa
 

Как отмечается, эксперты по кибербезопасности утверждают, что «подозрительно большое число иностранных пользователей» запросило доступ к сайту.

«Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — заявил директор по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл.

Кибератака была осуществлена во время голосования на первичных выборах 1 мая. Отмечается, что она не нанесла ущерба голосованию.

Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке считает, что Россия совершила кибератаки на инфраструктуру выборов в Соединённых Штатах в 2016 году.

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