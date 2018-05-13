|
В США заявили, что атака на сайт избиркома в Теннесси была произведена с Украины
13 мая 2018, 14:54 • 46 • Украина
Сайт избиратальной комиссии в американском штате Теннесси подвергся кибератаке, совершённой с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине. Об этом сообщает CBS.
globallookpress.com © Silas Stein/dpa
Как отмечается, эксперты по кибербезопасности утверждают, что «подозрительно большое число иностранных пользователей» запросило доступ к сайту.
«Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — заявил директор по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл.
Кибератака была осуществлена во время голосования на первичных выборах 1 мая. Отмечается, что она не нанесла ущерба голосованию.
Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке считает, что Россия совершила кибератаки на инфраструктуру выборов в Соединённых Штатах в 2016 году.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 мая 2018, 22:09
|
09 мая 2018, 02:09
|
12 мая 2018, 17:54
|
11 мая 2018, 14:24
|
07 мая 2018, 19:09
|
10 мая 2018, 02:39
|
11 мая 2018, 10:39