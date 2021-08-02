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В США закрыто соглашение о "потолке" госдолга: Критические последствия назвал Bloomberg
02 августа 2021, 11:30 • 243 • Политика
В США завершило своё действие соглашение о лимите госдолга, а попросту - "потолке", который Штаты могут допустить. Что означает это для Америки и какие могут быть критические последствия - назвало издание Bloomberg.
По данным издания, к концу июня совокупная задолженность США почти достигла $28,5 триллиона - $22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года. Авторы отмечают, что в случае отказа Конгресса увеличить лимит или же приостановить его действие Минфину США придётся пойти на чрезвычайные меры.
Однако при достижении того самого "потолка" в октябре или ноябре США просто не смогут выполнять свои обычные расходные обязательства или допустят дефолт по госбумагам.
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