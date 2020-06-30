В США захотели выкупить у Турции С-400, но забыли про С-500

Анкара может передать Вашингтону российские ЗРК С-400, однако за это время у России появятся новые системы. Об этом РИА ФАН заявил старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Ранее американский сенатор от штата Южная Дакота Джон Тьюн предложил властям США выкупить у Турции ЗРК С-400, которая та приобрела у России. Речь идёт о внесении поправок к законопроекту о бюджетных ассигнованиях на нацоборону на 2021 год. Однако в документе не говорится, имеет ли Анкара вообще право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.

Как пояснил Козюлин, нельзя исключать того, что турки всё же решат передать С-400 американцам. Дело в том, что Анкара всё ещё является членом НАТО, а действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана крайне непредсказуемы.

Он не исключает, что в контракте Рособоронэкспорт предусмотрел пункт о запрете на перепродажу ЗРК и допуск к разработкам иностранных военных. Не стоит забывать и о том, что поставляемые на экспорт С-400 всё же отличаются от используемых в РФ.

Американцы всегда стараются получить доступ к новейшим российским военным разработкам, чтобы иметь возможности для противодействия. Но за это время у России появятся С-500.

"В любом случае наши программы по созданию новых систем развиваются достаточно быстро, так что пока США разберутся со старой, у нас уже будет новая", - заявил Козюлин.

Есть и альтернативное мнение. Как считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, США просто пытаются сорвать заключение второго контракта между Россией и Турцией на поставки ЗРК. Анкара чётко продемонстрировала свою заинтересованность в соглашении, что нервирует США, ибо подобные действия члена НАТО наносят урон престижу американского ВПК.

"США хотели поставить туркам свои ЗРК с внедрёнными программными аппаратными закладками. Это означает, что в любой момент система ПВО может быть выведена из строя, деактивирована всего лишь нажатием одного тумблера США", - поведал он в интервью изданию "ПолитЭксперт".