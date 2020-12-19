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В США захотели отомстить России за хакерскую атаку

19 декабря 2020, 16:55  •  69 • Политика
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Доказательств того, что именно РФ взломала правительственные сайты до сих пор нет
Американский сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио полагает, что на Россию нужно действовать по-новому. Он полагает, что санкции уже не работают, поэтому следует принимать более эффективные методы для "наказания" Москвы.
Поводом для выпада американского сенатора стали публикации в американских СМИ, сообщающие, что группа иностранных хакеров, поддерживая зарубежным правительством, получила доступ к системе министерства финансов США и украла оттуда данные. Также подозревают, что могли взломать и сайт министерства внутренней безопасности страны. Как сообщало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, к хакерской атаке была причастна Россия. Доказательств этого в статье приведено не было.
Марко Рубио призвал властей США ответить на подобные действия. Однако, по его словам, нужно найти более эффективные методы, чем введение санкций.
The methods used to carry out the cyberhack are consistent with Russian cyber operations.

But it’s crucial we have complete certainty about who is behind this.

We can’t afford to be wrong on attribution, because America must retaliate, and not just with sanctions.
— Marco Rubio (@marcorubio) December 18, 2020
"Методы, используемые во время кибератаки, соотносятся с российскими кибероперациями. Но очень важно, чтобы мы обладали полной уверенностью в том, кто именно стоит за этим. Мы не можем позволить себе ошибиться в атрибуции, поскольку Америка должна ответить, и не только санкциями", – написал он на своей странице в "Твиттер".
В Москве отреагировали на выпады американцев, назвав все заявления о российской хакерской атаке безосновательными.

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