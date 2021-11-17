В США захотели отказаться от нормального диалога с Россией

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Политики-русофобы сделали письменное обращение к Белому дому

Многие американские государственные деятели выступают резко против налаживания нормальных отношений с нашим государством. Кому-то кажется, что эскалация конфликта благоприятно скажется на США и разрушительно – на России. Так, десяток конгрессменов-республиканцев выступили за прекращение всяких попыток нормализовать отношения с Москвой.



Политические деятели написали письмо на имя американского госсекретаря Энтони Блинкена. Там они объявили: вашингтонской администрации пора понять, что Америке никогда не удастся выстроить нормальный диалог с Россией. Мол, Белому дому нужно признать "тщетность и опасность" таких действий и навсегда от них отказаться.

Республиканцы под предводительством Майкла Маккола заявили, что вместо партнерских переговоров с нашей страной, нужно усилить давление на Россию. Например, можно нарастить военное присутствие американцев на украинских территориях. Также, по мнению конгрессменов, было бы неплохо отправить побольше натовских кораблей в Черноморье.

Республиканцы убеждены, что нынешний американский главнокомандующий Джо Байден ведет неправильную политику в отношении Кремля. Они заявили, что разговаривать с Россией можно только с позиции силы, призвав Вашингтон к более жесткому обращению с Москвой.

Стоит отметить, что Байдена сложно назвать человеком, который настроен на дружеские отношения с Россией. Недавно в прессе появилась информация, что президент США трижды отвергал предложенные силовиками санкции против нашей страны, так как они казались ему слишком мягкими.