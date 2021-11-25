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В США заговорили о блокировке Visa и MasterCard в России

25 ноября 2021, 19:20  •  130 • Политика
Фото: Ralph Kerpa / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Вашингтон готов на любые меры в борьбе с Москвой
Укрепление российских позиций на международной арене сильно тревожит американские власти. Прикрываясь защитой Украины, Вашингтон готов пойти на радикальные шаги, направленные против нашей страны. Так, некоторые власть имущие уже говорят о возможной блокировке платежных систем Visa и MasterCard на территории России.
Сейчас Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет антироссийских рестрикций, который как раз может включить наложение запрета на работу перечисленных платежных систем в РФ. При этом американские эксперты уверяют, что Вашингтон хочет нанести очередной удар по Москве из-за конфликта на Украине. Мол, Россия якобы продолжает агрессивные действия против Незалежной и должна за это поплатиться.
Разумеется, чтобы санкционная пощечина была более ощутимой, она должна затронуть как можно больше людей. Очевидно, что блокировка карт приведет к экономическому коллапсу в нашей стране.
Впрочем, по данным американских журналистов, действующий президент США Джо Байден пока старается воздерживаться от радикальных шагов и соблюдает в отношениях с нашей страной дипломатические подход. В тоже время ряд особо ярых русофобов среди власть имущих американцев настаивают на блокировке карт.
К слову, недавно на Украине выступили с призывом к западным державам отключить нашу страну от всемирной межбанковской финансовой системы SWIFT.

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