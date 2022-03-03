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В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"

03 марта 2022, 08:20  •  299 • Политика
Американский госдепартамент после закрытия в России ряда либеральных СМИ забеспокоился. В официальном заявлении США обвинили Москву в "сокрытии правды о жестоком вторжении" и "наступлении" на свободу слова.
По мнению властей США, отключение от вещания радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* было "необоснованным". Кремль, гласит официальное заявление Госдепа, ведёт "наступление на свободу СМИ и правду" в России, при этом "скрывая правду"
Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются
- говорится в заявлении.
Напомним, во вторник 1 марта решением Генеральной прокуратуры радиостанцию "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"* отключили от эфира, их ресурсы в социальных сетях заблокировали, а также внесли в чёрный список их официальные сайты. С самого начала специальной операции на Украине данные средства массовой пропаганды заняли пораженческую позицию. Они не просто выступили "за мир", а поддержали действия украинской армии. В любой стране такие действия квалифицируются как измена Родине.
При этом власти России неоднократно подчёркивали, что у России нет цели оккупировать Украину или навязать украинскому народу какую-либо модель государственного устройства.
Цель России – установить временный контроль над территорией Украины, чтобы провести денацификацию и демилитаризацию страны, способствовать установлению истинного народовластия и всенародно избранного правительства. И конечно, русские намерены защитить Донбасс, который долгие восемь лет подвергался жестоким обстрелам и бомбардировкам со стороны ВСУ.
* Телеканал "Дождь" - внесён в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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