В США выступили с призывом к военной интервенции на Кубу

Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что американские власти должны рассмотреть варианты давления на Гавану вплоть до военной интервенции.

В США заговорили о возможности нанесения военного удара по Кубе. С призывом вторжения на Остров Свободы выступил мэр города Майами Фрэнсис Суарес. В эфире Fox News он заявил, что следует обсудить различные варианты давления на кубинские власти.

Потенциально возможной опцией давления, на его взгляд, является военное вмешательство.

В беседе с журналистами он заявил, что ждал звонка от президента США для обсуждения возможности военной интервенции на Кубу.

В США уже заявили о готовности реагировать на кубинские события. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, в Вашингтоне будут разрабатывать политический ответ в соответствии с развивающейся на острове ситуацией.

Ранее на Кубе произошли акции протеста. Некоторые из манифестантов выступили с требованием "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы.

Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.