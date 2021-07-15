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В США выступили с призывом к военной интервенции на Кубу
15 июля 2021, 00:40 • 34 • Политика
Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что американские власти должны рассмотреть варианты давления на Гавану вплоть до военной интервенции.
В США заговорили о возможности нанесения военного удара по Кубе. С призывом вторжения на Остров Свободы выступил мэр города Майами Фрэнсис Суарес. В эфире Fox News он заявил, что следует обсудить различные варианты давления на кубинские власти.
Потенциально возможной опцией давления, на его взгляд, является военное вмешательство.
В беседе с журналистами он заявил, что ждал звонка от президента США для обсуждения возможности военной интервенции на Кубу.
В США уже заявили о готовности реагировать на кубинские события. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, в Вашингтоне будут разрабатывать политический ответ в соответствии с развивающейся на острове ситуацией.
Ранее на Кубе произошли акции протеста. Некоторые из манифестантов выступили с требованием "провести свободные выборы" и решить социальные проблемы.
Сторонники правительства Кубы после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны.
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