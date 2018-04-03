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В США вынесли первый приговор по "делу РФ"

03 апреля 2018, 20:54  •  179 • Украина

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Суд федерального округа Колумбия во вторник вынес первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. В отношении голландского юриста Алекса Ван Дер Зуаана, в феврале признавшего свою вину в даче ложных показаний сотрудникам команды Мюллера и следователям ФБР, выбрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 30 дней и штрафу в размере $20 тыс. Как сообщила газета USA Today, приговор был зачитан судьей округа Колумбия Эми Берман Джексон во вторник утром.

Как отмечает в свою очередь интернет-издание Axios, 33-летний Ван Дер Зуаан на слушаниях в суде извинился за содеянное. "То, что я сделал, было неправильным. Я извиняюсь перед судом за содеянное", - приводит портал слова подзащитного. По данным газеты Politico, адвокаты добивались условного освобождения своего клиента.

Согласно опубликованному ранее обвинительному заключению, Ван Дер Зуаан "намеренно и сознательно сделал ложные надуманные заявления" по делу, которое попадало под юрисдикцию американского правительства, "отвечая на вопросы касательно его работы в качестве юриста, нанятого юридической фирмой, сотрудничавшей в 2012 году с украинским министерством юстиции при подготовке доклада в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко". По версии следствия, Ван Дер Зуаан предоставил ложную информацию по поводу своих последних контактов в середине августа 2016 года с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Ричардом Гейтсом, против которого ранее Мюллер также выдвинул обвинения. Помимо этого, юрист удалил электронные письма, затребованные аппаратом спецпрокурора.

При этом обвинения в адрес юриста не связаны с приписываемым России вмешательством в американские выборы 2016 года и действиями избирательного штаба республиканца.

Расследование Мюллера

Мюллер с мая 2017 года проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября прошлого года экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту и Гейтсу, не связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируются "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в банках за границей. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и [занимавшего с 2010 по 2014 год пост президента Виктора] Януковича".

На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения были предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

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