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В США выдумали новые санкции против России

09 июня 2020, 12:00  •  56 • Политика
Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Действовать ограничения начнут уже с 10 июня
Стало известно о планах Америки предложить новые санкции против России, Китая и Ирана. Об этом в эфире Fox Business заявил член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби.
"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и будут подробно изложены новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", – пояснил политик в эфире телеканала.
Стьюби также добавил, что эта инициатива связана с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану. Республиканцы, уточнил сенатор, выступят и с предложением о запрете оказания финансовой помощи Ливану, передает телеканал "360".
Ранее, 8 июня, Министерство финансов США включило в список антииранских санкций еще 100 судов и транспортных компаний Ирана, пишет "Вечерняя Москва".
Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать новый законопроект, который был принят обеими палатами Конгресса. Речь идет о возможности вводить санкции в отношении китайских чиновников. Якобы они несут ответственность за притеснения уйгуров и других групп мусульман.

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