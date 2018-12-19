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В США выбрали замену скончавшемуся ненавистнику России Маккейну

19 декабря 2018, 00:39  •  77 • Политика
Место главного ненавистника России в сенате США сенатора Джона Маккейна займет Марта Максалли.
В сенате США назначили замену скончавшемуся от рака мозга сенатору Джону Маккейну, который широко известен своей антироссийской позицией. Его преемницей стала Марта Максалли. Об этом говорится на сайте губернатора американского штата Аризона.
Напомним, что Маккейн ушёл из жизни ещё 25 августа 2018 года. До недавнего времени его место в сенате США занимал Джон Кил. Он был отправлен в отставку в связи с роспуском действующего с 2014 года конгресса 114-го созыва.
О Марте Максалли, которая займёт его место, известно, что она прослужила в армии 26 лет, в течение которых её 6 раз отправляли на Ближний Восток и в Афганистан. Также она известна как первая женщина-летчик США, участвовавшая в бою, а также как первая женщина-командир боевой эскадрильи.
Напомним, что Маккейн в молодости также был летчиком, правда, его военная карьера не сильно задалась. Во время войны во Вьетнаме его самолёт был сбит, и он несколько лет провёл в плену.

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