В США выбрали лучший телесериал 2018 года

В США выбрали 10 лучших телесериалов 2018 года. Рейтинг составил американский журнал Time. Вершину списка заняли два детективных сериала, а также история о двоюродных братьях-рэперах.

Лучшим сериалом 2018 года издание объявило британский телесериал «Убивая Еву». Его история повествует о женщине-детективе, выслеживающей опасного наемного убийцу. В это время сам убийца охотится за идущим по его следу детективом.

Вторая строчка рейтинга досталась мини-сериалу «Острые предметы». Его главная героиня журналист Камилла Прикер возвращается в родной город, чтобы написать материал об убийстве двух девушек. Но все оказывается сложнее, чем выглядит на первый взгляд.

Замыкает тройку лидеров второй сезон сериала «Атланты». В центре его сюжета - история двоюродных братьев-рэперов, мечтающих о вершинах музыкальной славы. Однако путь к успеху, как оказывается, довольно тернист.

Кроме того, в список лучших сериалов года попали «Патрик Мелроуз», «В лучшем мире», «Когти», «Поза» и другие телешоу.