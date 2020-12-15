В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину

В США коллегии выборщиков приступили к выборам нового американского президента. Голосование проходит в административных центрах всех американских штатов.

Вермонт стал первым американским штатом, выборщики которого отдали свои голоса за Джо Байдена.

По последним данным, Дональд Трамп получил от выборщиков 56 голосов, а его соперник Джо Байден только 36. По идее, в итоге голоса за Байдена должны превысить голоса за Трампа, однако, учитывая специфику этого года, может случиться всё что угодно.

Американская избирательная система устроена таким образом, что граждане США голосуют за президента не напрямую, а через выборщиков. Обычно выборщики отдают все свои голоса тому кандидату, за которого проголосовало большинство. При этом количество выборщиков у разных штатов разное. Эти особенности позволили Трампу в 2016 году одержать победу.