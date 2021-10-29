В США вводят сексуальную привилегию • 233 • Аналитика © AFP 2021 / Nic Antaya Если кто-то забыл, в США есть должность вице-президента — ее занимает Камала Харрис, о которой мало что слышно. Но вот она постаралась о себе напомнить и стать как бы патронессой новой инициативы администрации. Здесь есть трудности перевода: половая стратегия? Сексуальная стратегия? Нет, гендерная. Хотя гендер — это именно пол, мужской, женский и еще тот, который вы себе изобретете, если очень хочется. Кстати, если вам случится встретить личность, свободно оперирующую птичьим языком, содержащим слова типа "гендер", "сексизм", "патриархат", "объективация женщины", то не вступайте с ней в дискуссии и держитесь от такой личности подальше. Новая стратегия Белого дома очень хорошо показывает, к чему все эти разговоры могут привести на уровне повседневной жизни. А вот и сама стратегия, на официальном сайте Белого дома, все 42 страницы. © AFP 2021 / Bryan R. Smith Вице-президент США Камала Харрис Заполняет их, во-первых, словоблудие типа "в каждом из стратегических приоритетов, идентифицированных ниже, политика, программы и подходы будут информированы историческим и текущим контекстом этих взаимопересекающихся нагрузок". Но вообще-то у документа обозначен вполне серьезный повод для его принятия. Дело в том, что по стране одновременно ударили два несчастья: первое — это бесчинства радикального феминизма (когда для осуждения мужчины за некие слова или действия в прошлом достаточно заявления якобы потерпевшей — суды так и судят). Второе несчастье — это устроенная Америкой самой себе "ковидная перезагрузка", карантинно-санитарные меры. Итог, согласно все тому же документу Белого дома, — "самый серьезный экономический коллапс со времен Великой депрессии, в результате чего доля женщин среди работающих упала до самого низкого уровня за 30 лет". Вдобавок выросло насилие "на гендерной почве" (доигрались, стравливая женщин с мужчинами?) и углубилось неравенство женщин на расовой и этнической почве. Надо что-то делать. Понятно, как отзываются на эту ситуацию люди из консервативной половины страны. Дональд Трамп (а он остается идеологом "другой Америки") говорит очевидное: "Множественные гуманитарные кризисы за последние месяцы (Афганистан и граница). Взбесившаяся инфляция, замершие линии снабжения, цены на энергоресурсы пробивают крышу, Китай устраивает облеты Тайваня и тестирует сверхзвуковые ракеты, а они фокусируются на гендерной стратегии. Вы еще не проснулись?" Но можно короче и ярче. Менее известный, чем Трамп, идеолог Мэтт Уолш высказывается так: никто из тех, кто поддерживает "Национальную гендерную стратегию", не может дать определение того, что такое женщина. Но повторим: администрация, то есть демократы, не только нагромождают слова, они собираются что-то делать. И вот это самое интересное. Перед нами типичная ситуация для людей, которые все еще по недоумию называют себя демократами. Они сначала долго, с "научными" обоснованиями и без таковых, кричат, что налицо дискриминация — у одних людей чего-то больше, чем у других. Рабочих мест в данном случае. Так вот, типичный ответ демократа (социалиста, левака и так далее) — это создать другую дискриминацию. И учредить для этого громадный и прожорливый (за счет работающего налогоплательщика) аппарат контроля и насаждения. То есть левацкая политика — это всегда массовое насилие и прочие социальные эксперименты, а как иначе насадишь справедливость. Если кто-то дочитает этот документ до 42-й страницы, то выясняется: стратегия, если коротко и просто, предусматривает квоты для женщин. То есть людей в госсекторе и в частном бизнесе будут принуждать к тому, чтобы у них работал определенный процент женщин. Заработает "Совет по гендерной политике", который — вместе с другими ведомствами — будет заставлять бизнес отчитываться по части включения женщин в рабочий процесс и особенно их участия в высшем управлении. То есть возрастет спрос на директоров компаний, которые будут назначаться по половому признаку, но не сильно мешать работать. Что, собственно, уже происходит. Вдобавок контролеры залезут в каждую семью и ее бюджет, усилится давление на школы для выявления того, как мужчины участвуют в воспитании, — и это не все. Стратегия должна насаждаться по всему миру, через Госдепартамент и сеть всяческих правозащитных организаций. Можно попробовать предсказать, что в результате получится. Феминизм, который начинал в XIX веке с идеи дать женщине (в западных обществах) право работать и добиваться успехов, иметь собственность и участвовать в политике, отбросит сейчас женщину ровно в тот же XIX век. Когда она превращается в декоративный элемент офисов, компаний и производств — элемент, нужный во избежание штрафов и прочих неприятностей, но неуважаемый и в принципе ничего хорошего не делающий, потому что незачем. Хотя это, конечно, крайность, которой наверняка не случится — процесс будет хаотичный, с профанацией и коррумпированной бюрократией. А еще — бурный, сопряженный с новыми вспышками ненависти между полами. Вы заметили, что все инициативы демократов и их единомышленников содержат в себе этот элемент — разделить общество на ненавидящие друг друга группы, по любому признаку: классовому, медицинскому, а вот теперь сталкивают друг с другом мужчин и женщин? Ну а как иначе, если их идея исходит из того, что человеческие общества (люди) неправильные, надо заставить их, точнее — следующие поколения, быть счастливыми, а все нынешнее поломать. Интересно, что половая стратегия демократов следует шаг в шаг за точно такой же — и с грохотом провалившейся — расовой стратегией их предшественников. На черное население еще с конца 1960-х годов тратили сотни миллиардов долларов на создание для него вот таких же незаслуженных привилегий, в том числе при приеме на работу или учебу, независимо от личных качеств и достижений принимаемого. И породили — за небольшими исключениями — жуткую, нищую общину с идеологией "нам все должны, а мы поэтому стараться не обязаны". Мысль такую подсказал, наверное, большой любитель левацких идей Джон Леннон с его замечательной песней "Woman is the nigger of the world" ("Женщина — глобальный черномазый"). Сейчас его за это самое nigger, конечно, привлекли бы по полной программе. Однако шаман, видимо: сбылось. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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