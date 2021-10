В США вводят сексуальную привилегию

Мысль такую подсказал, наверное, большой любитель левацких идей Джон Леннон с его замечательной песней "Woman is the nigger of the world" ("Женщина — глобальный черномазый"). Сейчас его за это самое nigger, конечно, привлекли бы по полной программе. Однако шаман, видимо: сбылось.