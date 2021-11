В США вспыхнул скандал из-за рекламного ролика с российским самолетом

В Соединенных Штатах вспыхнул скандал из-за ролика с российским авиалайнером, продемонстрированном в видео в поддержку законопроекта по инфраструктурной отрасли Америки.

В ноябре комитет демократической партии Соединенных Штатов выложил в Сеть рекламный ролик в пользу законопроекта. На видео рассказывается о преимуществах новой инициативы, которую президент Джо Байден продвигает по личной инициативе. Диктор утверждает, что теперь американцы будут тратить меньше времени на пробки в дорогах и могут не переживать за безопасность поездок в общественном транспорте, а также передвижений в аэропортах.

После слов о воздушной гавани появился кадр с самолетом "Аэрофлота". Новость подхватили американские медиа, указавшие на невероятнейшую и чудовищную оплошность. Республиканцы уже потребовали провести целое расследование из-за демонстрации российского самолета.

Отреагировали на ситуацию пользователи "Твиттер", где была размещена видеозапись.

Yesterday, Democrats did a BIG THING. Wondering what's in our Bipartisan Infrastructure Deal? The DCCC's Policy Director Molly has you covered.



pic.twitter.com/e9LvvnaNDX