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В США вспомнили о "честной конкуренции" и обвинили Россию в нарушении норм ВТО
22 декабря 2021, 04:20 • 36 • Политика
Кэтрин Тэй, торговый представитель США, заявила о том, что политика России нарушает нормы Всемирной торговой организации.
Власти США считают, что проводимая Россией политика импортозамещения и преференций для собственных производителей, а также усиливающийся контроль государства над экономикой нарушают нормы ВТО. Данное мнение было отражено в ежегодном докладе, посвященном соблюдению России обязательств перед Всемирной торговой организацией.
Кэтрин Тей перечислила нарушения, которые они усмотрели: Москва отошла от недискриминационных практик, в том числе от принципов открытой торговли, предсказуемости, транспарентности и справедливой конкуренции. Всё это, по мнению представителя США, лишает преимущества американских рабочих и предпринимателей.
– заявила Тай.
Власти США намерены привлечь Россию к ответственности за её поведение, для чего собралась привлечь партнеров.
Основные отрасли, которые так мешают развиваться экономике Америки также перечислены: IT и сельскохозяйственная отрасль.
Это не первая попытка ухудшить положение России. США и ЕС вводят всё новые и новые санкции из-за ситуации, складывающейся около Украины и Крыма. Москва в ответ развернула программу импортозамещения и много раз заявляла о том, что вводимые ограничения контпродуктивно. Также Кремль неоднократно утверждал, что не является стороной конфликта в Украине.
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