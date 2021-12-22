В США вспомнили о "честной конкуренции" и обвинили Россию в нарушении норм ВТО

Кэтрин Тэй, торговый представитель США, заявила о том, что политика России нарушает нормы Всемирной торговой организации.

Власти США считают, что проводимая Россией политика импортозамещения и преференций для собственных производителей, а также усиливающийся контроль государства над экономикой нарушают нормы ВТО. Данное мнение было отражено в ежегодном докладе, посвященном соблюдению России обязательств перед Всемирной торговой организацией.

Кэтрин Тей перечислила нарушения, которые они усмотрели: Москва отошла от недискриминационных практик, в том числе от принципов открытой торговли, предсказуемости, транспарентности и справедливой конкуренции. Всё это, по мнению представителя США, лишает преимущества американских рабочих и предпринимателей.

Нарушение норм и правил ВТО ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции,

– заявила Тай.

Власти США намерены привлечь Россию к ответственности за её поведение, для чего собралась привлечь партнеров.

Основные отрасли, которые так мешают развиваться экономике Америки также перечислены: IT и сельскохозяйственная отрасль.

Это не первая попытка ухудшить положение России. США и ЕС вводят всё новые и новые санкции из-за ситуации, складывающейся около Украины и Крыма. Москва в ответ развернула программу импортозамещения и много раз заявляла о том, что вводимые ограничения контпродуктивно. Также Кремль неоднократно утверждал, что не является стороной конфликта в Украине.