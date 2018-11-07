В США впервые за восемь лет могут выиграть демократы - Fox News

Демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет, прогнозирует телеканал Fox News.

П озитивный прогноз для демократов дает американский телеканал Fox News. Так, сравнив предварительный этап голосования, эксперты пришли к выводу, что победа в промежуточных выборах может достаться демократом.

Если расклад получится и в самом деле таким, то, как отмечает телеканал, демократам придется с размахом отметить это событие — ведь это будет впервые за последние восемь лет. Впрочем, отметим, что это предварительный подсчет голосов. Официальных данных пока еще нет. Тем временем в США закрываются последние участки для голосования.

Напомним, что в ходе промежуточных выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Сейчас обе палаты контролируют республиканцы. Если же большинство голосов получат демократы, то тогда, как подчеркивают эксперты, они смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации американского президента Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов.