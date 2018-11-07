Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина ответила на российские санкции (Руслан Осташко)
По законам дебильного времени
Из спортсмена в чиновники: Бойцу Нурмагомедову предложили стать помощником главы...
Политические эксперты хотят возврата в «святые 90-е» (Руслан Осташко)
Главная / Политика

В США впервые за восемь лет могут выиграть демократы - Fox News

07 ноября 2018, 07:39  •  42 • Политика
Демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет, прогнозирует телеканал Fox News.
Позитивный прогноз для демократов дает американский телеканал Fox News. Так, сравнив предварительный этап голосования, эксперты пришли к выводу, что победа в промежуточных выборах может достаться демократом.
Если расклад получится и в самом деле таким, то, как отмечает телеканал, демократам придется с размахом отметить это событие — ведь это будет впервые за последние восемь лет. Впрочем, отметим, что это предварительный подсчет голосов. Официальных данных пока еще нет. Тем временем в США закрываются последние участки для голосования.
Напомним, что в ходе промежуточных выборов будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.
Сейчас обе палаты контролируют республиканцы. Если же большинство голосов получат демократы, то тогда, как подчеркивают эксперты, они смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации американского президента Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

42
Источник
Похожие новости
06 ноября 2018, 21:54
Глава Евросовета Дональд Туск назвал условия выхода Польши из ЕС
06 ноября 2018, 12:09
«Караван мигрантов» Трампа запретили на телевидении и в соцсетях. «Унижает человеческое достоинство»
07 ноября 2018, 04:24
Виновен, пока не доказал обратное: Госдеп США грозит России новыми санкциями по делу Скрипалей

07 ноября 2018, 04:24
Рада обвинила Россию в организации в Донбассе выборов и потребовала новых санкций
06 ноября 2018, 08:54
Спецслужбы США пугают американских избирателей «влиянием России»
06 ноября 2018, 21:54
Военная помощь США стала удавкой для Европы - глава Комитета СФ по обороне
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
03 ноября 2018, 15:39
«Казни превратили в рутину»: как нацисты решали «еврейский вопрос» руками коллаборационистов из Восточной Европы
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.