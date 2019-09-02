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В США возмутились российскими новостями: Жертвы и разрушения в Сирии госдеп назвал "ответом террористам"

02 сентября 2019, 09:39  •  119 • Политика
Операция США в сирийском Идлибе была "целенаправленным и точным ответом террористам". Об этом в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, возмутившись российскими новостями о новых жертвах и разрушениях.
Стало известно о том, что в Госдепартаменте США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что вся операция была "точечным и целенаправленным" ответом главарям группировок, связанных с террористами.
"Мы видели российский комментарий, - цитирует ТАСС заявление госдепа. - Эта операция была точечным и целенаправленным ответом террористам". Как отметили в ведомстве, действия террористов угрожали не только американским гражданам, но и мирному населению.
Напомним, авиация США нанесла удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны. Именно это привело к многочисленным жертвам и разрушениям. При этом американская сторона пытается уверить, что ее позиция, равно, как и действия, являются "правильными".
Ранее прозвучало заявление российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) о том, что американские действия привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб".

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