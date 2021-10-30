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В США возмутились предательством НАТО Германией ради России

30 октября 2021, 14:55  •  142 • Политика
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Американцев пугает сближение Берлина с Москвой
В США переживают о том, что Германия разворачивается в сторону России, отказываясь от тесного контакта с НАТО. О своей тревоге рассказал обозреватель Washington Examiner Том Роган. 
По словам журналиста, Берлин становится лишь номинальным членом Альянса, тем самым предавая его цели и принципы. Например, пишет Роган, Германия так и не повысила расходы на оборону до установленных для всех натовцев два процента своего ВВП, несмотря на все обещания. Более того, немцы – в пятерке тех членов Североатлантического, кто на закупку нового оружия тратит менее двадцати процентов оборонного бюджета страны. А это уже противоречит целям НАТО.  
Далее утверждает Роган, Москва получила некое одобрение Берлина на какие-то действия в Донбассе. На какие – не уточняет. И с "Северным потоком – 2" Германия нам подсобила, а заодно обеспечила себе бесперебойные поставки голубого топлива. Также журналист уверен, что Берлин потакает намерению Москвы оставить Киев один на один с холодом зимой. Обозреватель при этом почему-то не приводит ни одного заявления России, чтобы показать своему читателю точку зрения второй стороны. А ведь в Москве не раз аргументированно говорили о том, что Россия участницей конфликта в Донбассе не является, и регулярно заявляют о том, что готовы к переговорам с Киевом по поставкам газа. 
Роган также беспокоится, что предполагаемый новый канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит курс Ангелы Меркель в отношении дружбы с Россией. 

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