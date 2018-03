В США воюют с мёртвыми. Операция «Зебра» и борьба с памятником • 82 • Аналитика



А ведь он был, когда в годы Второй мировой войны существовала антигитлеровская коалиция. Сейчас в США и в некоторых других странах принято отрицать решающую роль Советского Союза в деле разгрома фашистской Германии. Ну, и ответная реакция многих граждан России понятна: мы часто утрируем, говоря, что нам от союзников шли только «банки тушенки». Конечно, это преуменьшение имеет свое оправдание: неприятно, когда принижают ту огромную цену, которую пришлось заплатить нашему народу за эту Победу.



Но, справедливости ради, реальная помощь союзников все-таки была. В частности, из США поступала качественная и современная на тот момент военная техника. Например, гидросамолеты «Каталина» (и их усовершенствованная версия «Номад»). Советские летчики обучались управлению этими машинами в американском городе Элизабет-Сити. После чего перегоняли гидросамолеты (которые называли «летающими лодками») в СССР. Это была засекреченная до недавнего времени операция под названием «Зебра». Ее рассекретили в США лишь в начале 90-х годов, а в России — в 2007 году. Конечно, США не за «красивые глаза» поставляли гидросамолеты и другое оружие, а рассчитывали на помощь СССР в войне с Японией.





Операция «Зебра» началась летом 1944 года. В ее рамках американцы передали Советскому Союзу более 160 самолетов-амфибий. Перегонять самолеты из США в СССР было делом небезопасным — сложные метеоусловия, вероятность попадания под огонь противника… Приходилось следовать непростыми длинными маршрутами, осуществляя посадки на авиабазах стран-союзниц. Поэтому в составе экипажей были штурманы и бортрадисты, в основном, британцы. Они летели вместе с советскими летчиками до Рейкьявика, а потом возвращались в США.



За время, пока длилась операция «Зебра», произошло два крушения, в результате которых погибли 11 летчиков. Один из экипажей, который следовал в Мурманск, разбился в районе северного побережья Норвегии. Известны фамилии погибших: Н.П.Романов, В.Н.Васильев, И.Ф.Мосцепан, А.М.Скворцов, К.Чичкан и Н.Е.Кузнецов. Тела двух последних не были найдены. Остальных приняли за американских пилотов и похоронили в Бельгии. До недавнего времени они считались пропавшими без вести.



Еще одна трагедия произошла 11 января 1945 года. «Каталина», взлетевшая с гидроаэродрома в Элизабет-Сити, рухнула в находящуюся неподалеку реку Пасквотанк. Погибли четверо советских летчиков: Н.М.Чиков, В.М.Левин, Д.М.Медведев, А.И.Бородин, а также офицер Военно-воздушных сил Британии, гражданин Канады Натарос Питер.



Но вернемся в наши дни. После того, как президентом США был избран Дональд Трамп, теплилась слабая надежда на хотя бы относительную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. И в мае 2017 года появилась благая идея: установить в городе Элизабет-Сити (штата Северная Каролина) памятник летчикам, погибшим при перегоне гидросамолетов.



Изготовить памятник должна была Россия. А местные власти Элизабет-Сити обязались выполнить благоустройство Парка береговой охраны. Именно там планировалось установить 25-тонный бронзовый монумент — три фигуры летчиков государств-союзников.







Ко Дню памяти и скорби 22 июня в прошлом году был приурочен визит в США российской делегации во главе с заместителем начальника управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андреем Тарановым. Тогда стороны, казалось бы, окончательно согласовали вопрос об установке памятника летчикам. Представители России представили проект мемориала.



«Представители мэрии и офицеры базы Береговой охраны США единодушно поддерживают действия российской стороны и обещали помощь и административную поддержку в проведении работ по установке памятного знака и памятника в месте гибели советских летчиков, погибших при выполнении служебного задания по перегону авиационной техники»,



— сообщил тогда Таранов, добавив, что этот мемориал станет важной достопримечательностью Элизабет-Сити.



Не прошло и года, как стало ясно: никакого улучшения российско-американских отношений ожидать не приходится. Изменилась конъюнктура — изменилась и позиция американской стороны по поводу установки памятника.



Агентство Associated Press на днях опубликовало материал на эту тему, в котором сказано, что в Элизабет-Сити было проведено новое голосование. Пять членов городского совета высказались против установки памятника летчикам (о котором, казалось бы, уже договорились). Теперь эту инициативу поддерживают только трое.



Те, кто высказывался против, даже и не скрывают, что все дело — в испортившихся отношениях. Член горсовета Анита Хаммер так и сказала, что понимает: речь идет о памяти героев, погибших во время Второй мировой войны. Осознает она и то, что есть солдаты-американцы, которые похоронены на российской территории. «Но теперь другое время», — добавила она.



Что же конкретно не устраивает тех, кто проголосовал против мемориала? Оказывается, помешал страх перед мифическими вездесущими «русскими хакерами». Еще один член горсовета, Джонни Уолтон, назвал Россию «государством хакеров». А памятник сравнил с троянским конем. Дескать, эти коварные русские нашпигуют его специальной техникой, которая поможет проводить кибератаки.



Есть, однако, и те, кто выступает за появление скульптуры в Элизабет-Сити. Один из них — капитан береговой охраны в отставке Тони Стимац. Ранее он был членом горсовета.



«Я знаю, что сейчас мы не в лучших отношениях с Россией, но она была нашим союзником. Речь идет о том, чтобы почтить память событий, которые произошли 70 лет назад»,



— подчеркнул он. К тому же, по его мнению, это привлекло бы в город туристов из России.



Местные активисты собирают подписи за то, чтобы памятник был установлен. Как отметило агентство Associated Press, эта ситуация спровоцировала «миниатюрную холодную войну в маленьком американском городке».



